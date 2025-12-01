Türk siyasetinde ender görüntü! Bakan Ersoy eşofman takımını giyip Bebek sahilinde yürüyüş yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hafta sonunda Bebek sahilinde yürürken objektiflere takıldı. İstanbul’da temaslarda bulunan Papa XIV. Leo’nun programına eşlik eden Ersoy, pazar sabahı Başdanışmanı Tayfun Topal ile birlikte sahil yolunda yürüyüşe çıktı.

TEMPOYU YÜKSELTTİ, TEK BAŞINA DEVAM ETTİ

Zaman zaman tempoyu artıran Bakan, Rumeli Hisarı civarında Topal’la vedalaştıktan sonra yürüyüşüne tek başına devam ederek Arnavutköy’e doğru ilerledi.

Türk siyasi sahnesinde az rastlanan bu görüntülerde Ersoy’un yanında yalnızca bir korumanın bulunması da dikkat çeken bir detaydı.