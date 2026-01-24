HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Türk STK'ların Suriye'de restore ettiği Hama Halyafa Camisi ibadete açıldı

Türk sivil toplum kuruluşları (STK), Suriye'nin Hama kentinde devrik Baas rejiminin saldırılarında hasar gören Halfaya Camisi'ni restore ederek hizmete açtı.

Türk STK'ların Suriye'de restore ettiği Hama Halyafa Camisi ibadete açıldı

Türk STK'lardan Fetih Vakfı’nın öncülüğünde restore edilen Hama'nın Halfaya ilçesindeki cami, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ın yanı sıra Suriye Savunma Bakanı Merhaf Ebu Kasra, Adalet Bakanı Mazhar el-Veys ve Cumhurbaşkanlığı Din İşleri Danışmanı Abdurrahim Attun'un katıldığı törenle ibadete açıldı.

Turan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, caminin Türk STK'lardan Fetih Vakfı’nın öncülüğünde restore edildiğini belirtti.

Türk STK ların Suriye de restore ettiği Hama Halyafa Camisi ibadete açıldı 1

"YIKIMIN YERİNİ DUA, SESSİZLİĞİN YERİNİ SECDE ALIYOR"

Hama kentinde 1982’de büyük bir katliamın yaşandığını hatırlatan Turan, şunları kaydetti:

“Şehid Hama’da bir cami açtık. Ama aslında bir hafızayı ayağa kaldırdık. Bu topraklarda bir zamanlar susturulmak istenen minareler, bugün yeniden ezanla konuşuyor.

Yıkımın yerini dua, sessizliğin yerini secde alıyor.”

Suriye halkının tüm unsurlarıyla Türkiye'ye kardeş olduğunu vurgulayan Turan, Hama Halfaya Camisi'nin bu topraklara huzur, birlik ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Türk STK ların Suriye de restore ettiği Hama Halyafa Camisi ibadete açıldı 2

“DAVAMIZ BİR, TARİHİMİZ ORTAK VE GELECEĞİMİZ DE BİR OLACAK”

Suriye Adalet Bakanı Veys ise açılış törenindeki konuşmasında, ülkesine destekleri için Türk halkı ve Türk hükümetine teşekkür etti.

Türkiye'nin hem halkı hem de yönetimiyle Suriye halkının yanında durduğunun altını çizden Veys, şunları kaydetti:

“Türkiye, Suriye halkını topraklarında kabul etti. Bu öyle sıradan bir yardım değildi, Türk halkı ile Suriye halkı arasında kök salmış tarihi kardeşlik bağlarını yineleyen bir yardımdı. Davamız bir, tarihimiz ortak ve geleceğimiz de bir olacaktır.”Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüksekova’da buzlu yolda mahsur kalan minibüsü vatandaşlar kurtardıYüksekova’da buzlu yolda mahsur kalan minibüsü vatandaşlar kurtardı
Sanayi sitelerinde vergi denetimi; hesap hareketleri mercek altına alındıSanayi sitelerinde vergi denetimi; hesap hareketleri mercek altına alındı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
suriye Türkiye restorasyon cami
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

DEM Partililerin akımına katıldı! Ünlü oyuncudan tepki gecikmedi

DEM Partililerin akımına katıldı! Ünlü oyuncudan tepki gecikmedi

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.