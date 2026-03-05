Türk Telekom’un geliri 242 milyar TL’yi aştı

Türk Telekom, 2025 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirketin konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 14,5 reel artışla 242,2 milyar TL’ye, FAVÖK’ü ise yüzde 20,2 artışla 99,4 milyar TL’ye yükseldi. Net kâr ise yüzde 107,6 reel artışla 23 milyar TL olarak gerçekleşti.

Şirket, mobil segmentte yıl boyunca 4,1 milyon net abone kazanarak mobil abone sayısını 31,5 milyona çıkardı. Böylece mobil pazarda rekabetin üzerinde büyüme kaydedilirken, üçüncü çeyrek itibarıyla şirket pazar sıralamasında ikinci sıraya yükseldi.

Toplam abone sayısı ise 56,6 milyona ulaştı. Türk Telekom, mobil numara taşıma pazarında da son dört yıldır en çok tercih edilen operatör konumunu korudu.

FİBER ALTYAPI 500 BİN KİLOMETREYİ AŞTI

Türkiye genelinde fiber altyapı yatırımlarını hızlandıran şirket, fiber ağ uzunluğunu 500 bin kilometrenin üzerine çıkardı. Fiber kapsama alanı 34,2 milyon haneye ulaşırken, eve/binaya kadar fiber abone sayısı yıl boyunca 1,9 milyon artış gösterdi.

Şirket ayrıca 5G için kritik öneme sahip LTE baz istasyonlarının yüzde 61’ini fiber altyapı ile bağlayarak küresel ortalamanın üzerine çıktı.

Yatırımda sektör liderliği sürüyor

Türk Telekom, son dört yıldır sürdürdüğü yatırım liderliğini 2025 yılında da devam ettirdi. Şirket yıl boyunca 75,8 milyar TL yatırım gerçekleştirdi.

2026 yılı için operasyonel gelirlerde yüzde 8-9 büyüme, FAVÖK marjında yüzde 41-42, yatırım harcamalarının satış gelirlerine oranında ise yüzde 33-34 seviyesinde gerçekleşmesi hedefleniyor.

“5G İLE YENİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ”

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, 2025 yılının şirket ve sektör açısından dönüm noktası olduğunu belirterek, sabit hat imtiyaz sözleşmesinin 2050 yılına kadar uzatılmasının ve 5G frekans ihalesinde elde edilen kapasitenin büyüme stratejisini güçlendirdiğini söyledi.

Şahin, 2026 yılında abonelere 5G hizmeti sunmaya başlayacaklarını belirterek fiber yatırımlarının hız kesmeden süreceğini ifade etti.