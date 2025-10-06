HABER

Türk vatandaşları İsrail'de kaldı! Dışişleri duyurdu: 'Ürdün' detayı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Küresel Sumud Filosu’nda yer alan ve hala İsrail’de tutulan Türk vatandaşlarının yarın Ürdün üzerinden Türkiye’ye dönebilmeleri için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Türk vatandaşları İsrail'de kaldı! Dışişleri duyurdu: 'Ürdün' detayı
Hazar Gönüllü

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından el konulan Küresel Sumud Filosu’nda yer alan ve hala İsrail tarafından gözaltında bulunan 14 Türk vatandaşının Türkiye’ye dönmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Keçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36’sı, 4 Ekim günü gerçekleştirilen özel uçak seferiyle ülkemize sağ salim dönmüştü. Halen İsrail’de tutulan 14 vatandaşımızın, yarın Ürdün üzerinden ülkemize gelebilmeleri için çalışmalarımız sürüyor. Süreçle ilgili detayların bugün içinde netleşmesini bekliyoruz."

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
İsrail Sumud Filosu
