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Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Zeydan Karalar oldu

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
28.03.2025 17:57
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili seçildi.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Zeydan Karalar oldu

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından TBB Birlik Meclisi'nde başkan vekili seçimi yapıldı. CHP'nin adayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar olurken AKP'nin adayı ise Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç oldu.

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Zeydan Karalar

"SAYIN BAŞKAN GÖREVİNE GELDİĞİ AN GÖREVİ KENDİSİNE İADE EDİLECEK"

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ikinci başkanvekili olduğu için Divan Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. Akın, "Türkiye Belediyeler Birliği'nin seçimini gerçekleştireceğiz. Vekaleten bir seçim olacak, Sayın Başkan görevine geldiği an görevi kendisine iade edilecek. Umuyoruz ve bekliyoruz ki görevine bir an evvel gelir" diye konuştu.

ÜÇÜNCÜ TURDA BELLİ OLDU

Oylamanın ilk iki turunda yeterli çoğunluk sağlamaması sebebiyle üçüncü tura gidildi. Üçüncü turun sonunda 463 oy alan CHP'li Zeydan Karalar TBB Başkan Vekili seçildi. Ahmet Metin Genç ise 179 oy aldı.

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Zeydan Karalar Ekrem İmamoğlu Adana ekrem imamoğlu operasyonu
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