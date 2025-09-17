HABER

Türkiye bu olayı konuştu! Çocuklarının yanında babayı tokatlamıştı... Tutuklanan saldırganın iş yeri kurşunlandı

Melih Kadir Yılmaz

Sosyal medya Kocaeli'de yaşanan olaydan sonra ayağa kalkmıştı! Lüks cipiyle hareket halinde olan Ozan Canyürek, o sırada okul yolunda olan baba ve çocukların yanından hızla geçti. Baba Ö.K. duruma tepki gösterirken, geri dönen Ozan Canyürek baba ile tartışmaya başladı. Canyürek daha sonra çocuklarının gözü önünde baba Ö.K.'yı tokatladı. Olay anına ilişkin görüntüler tepki toplarken, Canyürek tutuklandı. Öte yandan Canyürek'in iş yeri gece saatlerinde kurşunlandı. İşte detaylar...

Türkiye, Kocaeli'de infial yaratan olayı konuşuyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen olayda, çocuklarını okula götüren baba Ö.K., aşırı hız yapan lüks cipin sürücüsünü sözlü olarak uyardı.

ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE BABAYI TOKATLADI

Babanın bu uyarısından sonra aracıyla olay yerine geri gelen şahıs ise aracından inerek babayla sözlü tartışmaya girdi ve sonrasında Ö.K.'yi çocuklarının önünde tokatladı.

Türkiye bu olayı konuştu! Çocuklarının yanında babayı tokatlamıştı... Tutuklanan saldırganın iş yeri kurşunlandı 1

GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

O ana ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve konuyla ilgili binlerce paylaşım yapıldı. Olay ülkede infial yaratırken, çocuklarının yanında babaya saldıran şahsın Ozan Canyürek (33) olduğu öğrenildi.

Türkiye bu olayı konuştu! Çocuklarının yanında babayı tokatlamıştı... Tutuklanan saldırganın iş yeri kurşunlandı 2

BABAYA SALDIRAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Yaşanan gelişmelerin ardından Canyürek ve 17 yaşındaki kardeşi C.C. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada babaya saldıran şahsın tutuklandığını aktardı ve "Toplumumuzun huzur ve güvenliğini sarsan, trafik emniyetini tehlikeye atan ve çocuklarımızın ruhsal gelişimine zarar veren her türlü şiddet olayı hukuk önünde asla cezasız kalamaz. Kocaeli ilimizin Gebze ilçesinde bir vatandaşımızın çocuklarının önünde aşırı hız yapan bir sürücü tarafından fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında; 'Kasten Yaralama ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçlarından gözaltına alınan; Şüpheli sürücü Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmış, 18 yaşından küçük şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme kararı verilmiştir" dedi.

Türkiye bu olayı konuştu! Çocuklarının yanında babayı tokatlamıştı... Tutuklanan saldırganın iş yeri kurşunlandı 3

"KÜFÜR EDEN ADAMIN AĞZINI KAPATIYORUM"

Ayrıca; gazeteciler Ozan Canyürek'in adliyeye sevk edildiği sırada "Neden yaptın?" sorusunu kendisine yöneltti. Gazetecilerin bu sorusuna yanıt veren Canyürek ise "Küfür eden adamın ağızını kapatıyorum, videoya iyi bakın. Ona göre yorum yapın. Benim de yanımda çocuğum var, küfür ediyor" dedi.

Türkiye bu olayı konuştu! Çocuklarının yanında babayı tokatlamıştı... Tutuklanan saldırganın iş yeri kurşunlandı 4

SALDIRGANIN İŞ YERİ KURŞUNLANDI

Öte yandan konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Gece saatlerinde tutuklanan Canyürek'in İstanbul Kartal'daki iş yeri kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Özgün Kocaeli gazetesinin haberine göre polis ekipleri saldırıyla ilgili inceleme başlattı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin arandığı belirtildi.

