Türkiye bu olayı konuştu! Çocuklarının yanında babayı tokatlamıştı... Tutuklanan saldırganın iş yeri kurşunlandı

Türkiye, Kocaeli'de infial yaratan olayı konuşuyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen olayda, çocuklarını okula götüren baba Ö.K., aşırı hız yapan lüks cipin sürücüsünü sözlü olarak uyardı.

ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE BABAYI TOKATLADI

Babanın bu uyarısından sonra aracıyla olay yerine geri gelen şahıs ise aracından inerek babayla sözlü tartışmaya girdi ve sonrasında Ö.K.'yi çocuklarının önünde tokatladı.

GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

O ana ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve konuyla ilgili binlerce paylaşım yapıldı. Olay ülkede infial yaratırken, çocuklarının yanında babaya saldıran şahsın Ozan Canyürek (33) olduğu öğrenildi.

BABAYA SALDIRAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Yaşanan gelişmelerin ardından Canyürek ve 17 yaşındaki kardeşi C.C. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada babaya saldıran şahsın tutuklandığını aktardı ve "Toplumumuzun huzur ve güvenliğini sarsan, trafik emniyetini tehlikeye atan ve çocuklarımızın ruhsal gelişimine zarar veren her türlü şiddet olayı hukuk önünde asla cezasız kalamaz. Kocaeli ilimizin Gebze ilçesinde bir vatandaşımızın çocuklarının önünde aşırı hız yapan bir sürücü tarafından fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında; 'Kasten Yaralama ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçlarından gözaltına alınan; Şüpheli sürücü Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmış, 18 yaşından küçük şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme kararı verilmiştir" dedi.

"KÜFÜR EDEN ADAMIN AĞZINI KAPATIYORUM"

Ayrıca; gazeteciler Ozan Canyürek'in adliyeye sevk edildiği sırada "Neden yaptın?" sorusunu kendisine yöneltti. Gazetecilerin bu sorusuna yanıt veren Canyürek ise "Küfür eden adamın ağızını kapatıyorum, videoya iyi bakın. Ona göre yorum yapın. Benim de yanımda çocuğum var, küfür ediyor" dedi.

SALDIRGANIN İŞ YERİ KURŞUNLANDI

Öte yandan konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Gece saatlerinde tutuklanan Canyürek'in İstanbul Kartal'daki iş yeri kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Özgün Kocaeli gazetesinin haberine göre polis ekipleri saldırıyla ilgili inceleme başlattı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin arandığı belirtildi.