Türkiye de aralarında! Google AI Plus, 36 yeni ülkede daha kullanıma sunuldu

Google, yapay zekâ destekli abonelik servisi Google AI Plus’ı Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 36 yeni ülkede daha kullanıma sundu. Toplam kapsama alanı 77 ülkeye ulaşan plan; Gemini, Nano Banana görüntü modeli, Flow ve Whisk üzerinden video üretimi gibi özellikler sunuyor.

Enes Çırtlık

Yapay zekâ hizmetleri artık sadece teknoloji devlerinin değil, bireysel kullanıcıların da günlük yaşamının bir parçası haline geliyor. Birçok şirket, bu konuda yeni abonelik modelleri sunuyor. Bu konuda yeni bir gelişme ise Google'ın Google AI Plus planı odağında yaşandı.

GOOGLE AI PLUS, TÜRKİYE DE DAHİL OLMAK ÜZERE 36 YENİ ÜLKEYE AÇILDI

Google, yapay zekâ destekli yeni abonelik planı Google AI Plus’ı 36 ülkede daha kullanıma açtığını duyurdu. Bu genişlemeyle birlikte toplam kapsama alanı 77 ülkeye çıkmış oldu.

Google AI Plus, kullanıcıların en yeni Google yapay zekâ modelleri ve özelliklerinden faydalanmasını sağlıyor. Paket, Nano Banana adlı görüntü oluşturma ve düzenleme modelinde daha yüksek limitler, Gemini uygulaması, Flow ve Whisk üzerinden genişletilmiş video oluşturma erişimi sunuyor. Ayrıca Gmail ve Dokümanlar gibi uygulamalara entegre edilmiş Gemini, NotebookLM’e geniş erişim ve 200 GB depolama alanı da pakete dahil.

Türkiye de aralarında! Google AI Plus, 36 yeni ülkede daha kullanıma sunuldu 1

Google, AI Plus’a abone olan kullanıcılar için özel bir kampanya da başlattı. Yeni aboneler, ilk altı ay boyunca yüzde 50 indirimli fiyatla hizmetten yararlanabilecek.

