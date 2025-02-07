Türkiye'de de satılıyor... Ünlü su markası Fiji'ye 'Otizim ve kanser' iddiasıyla dava

Plastik Kirliliği Kuruluşu, Fiji su markasına karşı şikayette bulundu. Kuruluş, laboratuvar testlerinden, markanın doğal şişelenmiş ürünlerinde hem mikroplastik hem de bisfenol-A bulunduğunu öne sürdü ve 31 Ocak 2025 tarihinde dava açtı.

OTİZM,KANSER GİBİ SAĞLIK SORUNLARI YARATABİLİYOR

Sözcü'nün haberine göre kuruluş bu maddelerin; kanser, doğurganlık sorunları, otizm, kardiyovasküler komplikasyonlar hatta ölüm de dahil olmak üzere çok sayıda sağlık sorununa neden olabileceğini iddia etti.

'İDDİALARIN ASILSIZ VE GÜLÜNÇ' OLDUĞUNU SÖYLEYEREK DAVA AÇTILAR

Fakat, Fiji suyunun mikroplastik ve BPA içerdiğine dair kamuya açık bir araştırma bulunmuyor. Fiji'nin marka sözcüsü ise iddiaların 'asılsız ve gülünç' olduğunu söyleyerek, karşı dava açacaklarını ifade etti.

PEK ÇOK POPÜLER SU MARKASINDA NANOPLASTİK TEHLİKESİ

Kuruluş, ABD'de bulunan pek çok popüler şişelenmiş su markalarında toksit parçalar tespit edildiğini ve çeşitli çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti. Columbia Üniversitesi'ndeki araştırmacıların daha önce yaptığı incelemede marketlerde satılan şişe suların, 240.000'den fazla nanoplastik içerdiğini tespit etmişti.

REKLAMLARIN DURDURULMASI VE TEDBİR KOYULMASI İSTENDİ

Plastik Kirliliği Koalisyonu'nun Fiji markasına açtığı dava, markanın bu içerikleri tüketmenin potansiyel riskini açıklamaması ve kendisini 'dış etkenlerden doğal olarak korunmuş'' olarak pazarlaması iddiasını içeriyor.

Kuruluş, markanın aldatıcı olduğunu ve plastik kirliliğinde de büyük rol oynadığını da iddia ediyor. Açılan davada maddi tazminat talep etmeyen kuruluş, Fiji markasının Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası (CCPA) kapsamında hukuka aykırı sayılmasını talep etti. Ve markanın yanıltıcı reklamlarının da durdurulmasını ve tedbir koyulmasını istedi.