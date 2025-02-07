HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Türkiye'de de satılıyor... Ünlü su markası Fiji'ye 'Otizim ve kanser' iddiasıyla dava

Türkiye'de de satılıyor... Ünlü su markası Fiji'ye 'Otizim ve kanser' iddiasıyla dava

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
07.02.2025 16:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın birçok yerinde satışı yapılan premium su markası Fiji için ciddi bir iddia gündeme geldi. Markanın sattığı suların içerisinde kanser ve otizm gibi sağlık sorunlarına neden olabilecek mikroplastikler bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. Los Angeles merkezli su markasının reklamlarının da durdurulması istendi. Marka tarafı ise iddiaları asılsız ve gülünç olarak değerlendirdi. Gündem olan su Türkiye'de de satılıyor. İşte detaylar...

Türkiye'de de satılıyor... Ünlü su markası Fiji'ye 'Otizim ve kanser' iddiasıyla dava

Plastik Kirliliği Kuruluşu, Fiji su markasına karşı şikayette bulundu. Kuruluş, laboratuvar testlerinden, markanın doğal şişelenmiş ürünlerinde hem mikroplastik hem de bisfenol-A bulunduğunu öne sürdü ve 31 Ocak 2025 tarihinde dava açtı.

2

OTİZM,KANSER GİBİ SAĞLIK SORUNLARI YARATABİLİYOR

Sözcü'nün haberine göre kuruluş bu maddelerin; kanser, doğurganlık sorunları, otizm, kardiyovasküler komplikasyonlar hatta ölüm de dahil olmak üzere çok sayıda sağlık sorununa neden olabileceğini iddia etti.

1

'İDDİALARIN ASILSIZ VE GÜLÜNÇ' OLDUĞUNU SÖYLEYEREK DAVA AÇTILAR

Fakat, Fiji suyunun mikroplastik ve BPA içerdiğine dair kamuya açık bir araştırma bulunmuyor. Fiji'nin marka sözcüsü ise iddiaların 'asılsız ve gülünç' olduğunu söyleyerek, karşı dava açacaklarını ifade etti.

457547

PEK ÇOK POPÜLER SU MARKASINDA NANOPLASTİK TEHLİKESİ

Kuruluş, ABD'de bulunan pek çok popüler şişelenmiş su markalarında toksit parçalar tespit edildiğini ve çeşitli çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti. Columbia Üniversitesi'ndeki araştırmacıların daha önce yaptığı incelemede marketlerde satılan şişe suların, 240.000'den fazla nanoplastik içerdiğini tespit etmişti.

REKLAMLARIN DURDURULMASI VE TEDBİR KOYULMASI İSTENDİ

Plastik Kirliliği Koalisyonu'nun Fiji markasına açtığı dava, markanın bu içerikleri tüketmenin potansiyel riskini açıklamaması ve kendisini 'dış etkenlerden doğal olarak korunmuş'' olarak pazarlaması iddiasını içeriyor.

Kuruluş, markanın aldatıcı olduğunu ve plastik kirliliğinde de büyük rol oynadığını da iddia ediyor. Açılan davada maddi tazminat talep etmeyen kuruluş, Fiji markasının Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası (CCPA) kapsamında hukuka aykırı sayılmasını talep etti. Ve markanın yanıltıcı reklamlarının da durdurulmasını ve tedbir koyulmasını istedi.

Anahtar Kelimeler:
dava su marka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aldığı haberle yıkıldı! Yeni transfer imzayı attığına bin pişman...

Aldığı haberle yıkıldı! Yeni transfer imzayı attığına bin pişman...

90 yaşındaki annesi Silivri cezaevinde ziyaret etti

90 yaşındaki annesi Silivri cezaevinde ziyaret etti

14 Ocak'tan beri toplam 103 can aldı!

14 Ocak'tan beri toplam 103 can aldı!

Bankalar tüm hizmetlerinde fiyat artırdı!

Bankalar tüm hizmetlerinde fiyat artırdı!

Araçtaki polislere bıçakla saldırdı! İstanbul'da skandal anlar

Araçtaki polislere bıçakla saldırdı! İstanbul'da skandal anlar

Hizbullah lideri Nasrallah İsrail'in suikastına uğramıştı! O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Hizbullah lideri Nasrallah İsrail'in suikastına uğramıştı! O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.