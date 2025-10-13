HABER

Türkiye'de erken kış sinyalleri: Karla karışık yağmur alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarıyla birlikte Türkiye genelinde soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur beklenirken, 16 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Vatandaşlar dikkatli olmaya davet ediliyor.

Cansu Akalp

Meteoroloji'den 16 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı! Soğuk Hava Dalgası Etkisini Gösteriyor

Türkiye, Ekim ayının ortasında beklenmedik bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ülkenin birçok bölgesinde sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceğini ve yağışların etkili olacağını duyurdu. Özellikle kuzey ve doğu bölgelerinde etkili olan soğuk hava, yüksek rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışına neden oluyor. MGM, 16 il için sarı kodlu uyarı yayınlayarak, vatandaşları olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri, soğuk havanın en çok hissedildiği bölgeler arasında yer alıyor. Bu bölgelerde yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde başlasa da, rakımın yüksek olduğu yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sürücüler, özellikle dağlık bölgelerde seyahat ederken dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor. Buzlanma ve görüş mesafesindeki azalma gibi faktörler, trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilir.

Meteoroloji uzmanları, soğuk hava dalgasının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini belirtiyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, yağışların da aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. Özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ve yaşlıların soğuk havaya karşı daha dikkatli olmaları, uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde de sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur şeklinde olması öngörülse de, ani sıcaklık düşüşleriyle birlikte karla karışık yağmur ihtimali de göz ardı edilmiyor. Vatandaşların, günlük hava durumu tahminlerini takip ederek, giyimlerini ve seyahat planlarını buna göre ayarlamaları öneriliyor.

Sarı kodlu uyarı verilen illerde, yetkililer de gerekli önlemleri almaya başladı. Belediyeler, karla mücadele ekiplerini hazır bekletirken, vatandaşların da olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmaları için bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Elektrik kesintileri, su baskınları ve ulaşımda aksamalar gibi durumlar yaşanmaması için gerekli tedbirler alınıyor.

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, erken kış sinyalleri veriyor. Meteoroloji'nin uyarıları doğrultusunda vatandaşların dikkatli olması ve yetkililerin gerekli önlemleri alması büyük önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde hava durumunu takip ederek, olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmak gerekiyor.

