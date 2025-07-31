Türkiye'de hava durumu alarmı: Sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgarlar uyarısı! İstanbul'da yağış mı bekleniyor?

Türkiye, Temmuz ayının son günlerini değişken hava koşullarıyla karşılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayınladığı son hava durumu raporları, ülkenin birçok bölgesinde sağanak yağışlar, sıcaklık düşüşleri ve kuvvetli rüzgarların etkili olacağını gösteriyor. Özellikle İstanbul için yapılan sağanak yağış tahminleri güncellenirken, yağışların günlerce sürebileceği belirtildi.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ ALARMI

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, MGM'nin yeni haritasıyla birlikte sağanak yağışlara karşı daha dikkatli olmaya çağrılıyor. Daha önce kısa süreli olması beklenen yağışların, günlerce devam edebileceği ihtimali, yetkilileri ve vatandaşları alarma geçirdi. Yağışların özellikle ulaşımda aksamalara neden olabileceği, sel ve su baskınları riskini artırabileceği uyarısı yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve diğer ilgili kurumlar, olası olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti.

SICAK HAVA DALGASINA YAĞIŞ MOLASI

Uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, batı kesimlerinden başlayarak düşüşe geçiyor. MGM, sıcaklıkların bugün batı bölgelerinde, yarından itibaren ise iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağını tahmin ediyor. Sıcaklık düşüşüyle birlikte, bazı bölgelerde yerel sağanak yağışlar da bekleniyor. Bu durum, özellikle kronik rahatsızlığı olan ve yaşlı vatandaşların sağlığı açısından önem taşıyor. Ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olunması, bol sıvı tüketilmesi ve güneşin en etkili olduğu saatlerde dışarı çıkılmaması tavsiye ediliyor.

ÇOK SAYIDA İL İÇİN UYARI

MGM, Balıkesir, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Adana, Antalya, Hatay, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Artvin, Samsun, Trabzon, Kars, Ordu, Giresun, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis gibi birçok il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Ayrıca, Marmara Bölgesi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgarların esmesi bekleniyor. Vatandaşların, bu illerde ve bölgelerde seyahat ederken veya dışarıda bulunurken dikkatli olmaları, ani su baskınlarına, yıldırım düşmelerine ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaları gerekiyor.

MARMARA'DA KUVVETLİ RÜZGAR

Marmara Bölgesi'nde beklenen kuvvetli rüzgarlar, deniz ulaşımında aksamalara neden olabilir. Balıkçılar ve denizciler, denize açılmadan önce hava durumu raporlarını dikkatle incelemeli ve gerekli önlemleri almalıdır. Ayrıca, kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşların, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları önem taşıyor.