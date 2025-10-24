HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Türkiye'de laboratuvar tıbbında yeni bir dönem başlıyor

Bugün (24.10.2025) Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri ve İleri Teknoloji Tıbbi Laboratuvar Uygulamaları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’de laboratuvar tıbbında yeni bir dönemin başlangıcını ifade etmektedir.

Türkiye'de laboratuvar tıbbında yeni bir dönem başlıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından, tanıdan tedaviye uzanan süreç tek bir çatı altında toplanarak hem vatandaşlar hem de sağlık sistemi için güçlü, güvenilir ve sürdürülebilir bir yapı kurulmuştur. Bugüne kadar ayrı mevzuatlar çerçevesinde yürütülen tıbbi laboratuvarlar, genetik hastalıklar tanı merkezleri, tedavi laboratuvarları ve Ar-Ge laboratuvarları artık aynı sistemin parçaları hâline getirilmiştir. Bu adım tüm laboratuvar hizmetlerinde kalite, hız, veri güvenliği ve hizmet eşitliğini sağlayacaktır. Artık laboratuvar tıbbı sadece tanı koyan bir alan değil; tedaviye yön veren, inovasyonu besleyen ve insanların yaşam kalitesini doğrudan etkileyen stratejik bir sistem olmuştur.

Vatandaşlar için bu düzenleme, günlük yaşamda somut kazanımlar getirmektedir. Hangi şehirde olursa olsun herkes aynı standartta, aynı doğrulukta ve aynı hızda laboratuvar sonucuna ulaşabilecektir. Bu durum; tanının hızlanması, tedaviye daha erken başlanması ve sağlık hizmetine erişimin kolaylaşması anlamına gelmektedir. Yeni dönemde kurulacak bölge laboratuvarları, ileri düzey testlerin yerinde yapılmasını sağlayarak vatandaşların başka illere sevk edilmeden sonuç almasını mümkün kılacaktır. Böylece hem zaman kaybı önlenecek hem de kamu kaynakları daha etkin kullanılmış olacaktır.

Tüm laboratuvarlarda dış kalite kontrol programlarına katılım zorunlu hâle getirilmiş; test güvenilirliği uluslararası ölçütlerle izlenebilir hâle getirilmiştir. Stok, cihaz ve test yönetimi dijital ortama taşınarak süreçler şeffaf ve hatasız yürütülmüş olacaktır.

Denetim sistemi de yeniden yapılandırılmış; halk sağlığını, hasta güvenliğini veya test doğruluğunu tehlikeye atan durumlarda uyarı dönemi olmaksızın doğrudan müdahale edilmesi hükme bağlanmıştır.

Bu yönetmelik bilimi, teknolojiyi ve insanı aynı çizgide buluşturan yeni bir sağlık vizyonunun ürünüdür. Tanıdan tedaviye uzanan bu bütüncül yapı, Türkiye’nin laboratuvar tıbbında uluslararası standartlara ulaşmasını sağlayacak; vatandaşın güvenle başvurduğu, hekimlerin hızlı ve doğru karar verdiği, güven temelli sağlık sistemini destekleyecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan'dan Aziz İhsan Aktaş iddianamesiyle ilgili açıklamaErdoğan'dan Aziz İhsan Aktaş iddianamesiyle ilgili açıklama
Gaziantep'te kan donduran olay: Bıçaklayan 15, ölen 13 yaşında!Gaziantep'te kan donduran olay: Bıçaklayan 15, ölen 13 yaşında!

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsmail Yüksek, maçta rahat durmayan Deniz Undav'a haddini bildirdi! "Skor tabelasına bakman yeterli..."

İsmail Yüksek, maçta rahat durmayan Deniz Undav'a haddini bildirdi! "Skor tabelasına bakman yeterli..."

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

ŞOK'a UGG botlar geliyor!

ŞOK'a UGG botlar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.