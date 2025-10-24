Türkiye'de laboratuvar tıbbında yeni bir dönem başlıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından, tanıdan tedaviye uzanan süreç tek bir çatı altında toplanarak hem vatandaşlar hem de sağlık sistemi için güçlü, güvenilir ve sürdürülebilir bir yapı kurulmuştur. Bugüne kadar ayrı mevzuatlar çerçevesinde yürütülen tıbbi laboratuvarlar, genetik hastalıklar tanı merkezleri, tedavi laboratuvarları ve Ar-Ge laboratuvarları artık aynı sistemin parçaları hâline getirilmiştir. Bu adım tüm laboratuvar hizmetlerinde kalite, hız, veri güvenliği ve hizmet eşitliğini sağlayacaktır. Artık laboratuvar tıbbı sadece tanı koyan bir alan değil; tedaviye yön veren, inovasyonu besleyen ve insanların yaşam kalitesini doğrudan etkileyen stratejik bir sistem olmuştur.

Vatandaşlar için bu düzenleme, günlük yaşamda somut kazanımlar getirmektedir. Hangi şehirde olursa olsun herkes aynı standartta, aynı doğrulukta ve aynı hızda laboratuvar sonucuna ulaşabilecektir. Bu durum; tanının hızlanması, tedaviye daha erken başlanması ve sağlık hizmetine erişimin kolaylaşması anlamına gelmektedir. Yeni dönemde kurulacak bölge laboratuvarları, ileri düzey testlerin yerinde yapılmasını sağlayarak vatandaşların başka illere sevk edilmeden sonuç almasını mümkün kılacaktır. Böylece hem zaman kaybı önlenecek hem de kamu kaynakları daha etkin kullanılmış olacaktır.

Tüm laboratuvarlarda dış kalite kontrol programlarına katılım zorunlu hâle getirilmiş; test güvenilirliği uluslararası ölçütlerle izlenebilir hâle getirilmiştir. Stok, cihaz ve test yönetimi dijital ortama taşınarak süreçler şeffaf ve hatasız yürütülmüş olacaktır.

Denetim sistemi de yeniden yapılandırılmış; halk sağlığını, hasta güvenliğini veya test doğruluğunu tehlikeye atan durumlarda uyarı dönemi olmaksızın doğrudan müdahale edilmesi hükme bağlanmıştır.

Bu yönetmelik bilimi, teknolojiyi ve insanı aynı çizgide buluşturan yeni bir sağlık vizyonunun ürünüdür. Tanıdan tedaviye uzanan bu bütüncül yapı, Türkiye’nin laboratuvar tıbbında uluslararası standartlara ulaşmasını sağlayacak; vatandaşın güvenle başvurduğu, hekimlerin hızlı ve doğru karar verdiği, güven temelli sağlık sistemini destekleyecektir.