Türkiye'de satler geri alınacak mı? 2025 kış saati uygulaması belirsizliği devam ediyor

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2025 kış saati uygulaması hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Avrupa'da saatler geri alınırken, Türkiye'nin tutumu merak konusu.

Türkiye'de 2016 yılında alınan kararla kış saati uygulaması kaldırılmıştı. Ancak Avrupa ülkelerinde bu uygulama devam ediyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte, Türkiye'de saatlerin 2025 yılında geri alınıp alınmayacağı konusu yeniden tartışılmaya başlandı. Milyonlarca vatandaş, enerji tasarrufu ve günlük yaşamın düzenlenmesi açısından önemli olan bu konuda net bir bilgi edinmek istiyor. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmemesi, belirsizliği daha da artırıyor.

Avrupa'da ise kış saati uygulamasına geçiş tarihleri belli oldu. Birçok Avrupa ülkesi, Ekim ayının son Pazar günü saatleri bir saat geri alacak. Bu durum, Türkiye ile Avrupa arasındaki saat farkının artmasına neden olacak. Şu anda 1 saat olan fark, kış saati uygulamasıyla birlikte 2 saate çıkacak.

Almanya'da ise kış saati uygulaması tartışmaları farklı bir boyuta taşındı. İktidar ortağı CDU, Avrupa Birliği'nde yıllardır tartışılan yaz-kış saati uygulamasının kaldırılması gerektiğini savunuyor. CDU'lu Avrupa Parlamentosu üyesi Peter Liese, uygulamanın sağlık sorunlarına yol açtığını, uyku düzenini bozduğunu ve verimliliği düşürdüğünü belirterek, Türkiye'nin 2016'da bu uygulamayı kaldırmasını örnek gösterdi. Liese, AB Konseyi'ne gönderdiği yazıda, "Zaman değişikliği eski ve gereksiz bir alışkanlık. Vatandaşın da ekonominin de buna artık ihtiyacı yok" ifadelerini kullandı. Aşırı sağcı AfD ise Federal Meclis’e sunduğu yasa teklifinde kış saatinin kalıcı hale getirilmesini istedi.

Türkiye'nin kış saati uygulamasına geri dönüp dönmeyeceği, önümüzdeki günlerde yapılacak açıklamalarla netlik kazanacak. Vatandaşlar ve işletmeler, bu konuda alınacak kararları yakından takip ediyor.

2025 kış saati uygulamasıyla ilgili belirsizlik sürerken, Avrupa'da saatler geri alınmaya hazırlanılıyor. Türkiye'nin bu konudaki tutumu, hem enerji politikaları hem de uluslararası ilişkiler açısından önem taşıyor. Yetkililerden yapılacak açıklamalar, milyonlarca vatandaşın günlük yaşamını ve iş düzenini doğrudan etkileyecek.