Türkiye'de son 55 yılın en sıcak temmuz ayı yaşandı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı rapora göre, 2025 Temmuz ayı Türkiye’de son 55 yılın en sıcak temmuz ayı oldu; sıcaklıklar ortalama 1,9 derece arttı.

Cansu Akalp

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'de geçen ayın son 55 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hazırlanan Temmuz 2025 Sıcaklık Değerlendirme Raporu paylaşıldı.

Türkiye'de temmuz ayı ortalama sıcaklığının 1,9 derece artışla 26,9 dereceye ulaştığı ve son 55 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

İklim değerlendirmesinde kullanılan 220 istasyondan 66'sında rekor değerlerin ölçüldüğü bilgisi verilen açıklamada, sıcaklık rekorlarının kaydedildiği ilk 10 istasyon arasında ilk sırada Şırnak'ın Cizre ilçesinin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, Cizre'de ortalama temmuz sıcaklığının 49,1 derece olduğu, geçen ay ise bu değerin 49,4 dereceye yükseldiği kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, analizlerde kullanılan 220 istasyon haricinde olan Şırnak'ın Silopi ilçesinde 50,5 dereceyle temmuz ayı Türkiye sıcaklık rekorunun kırıldığı hatırlatıldı.

Temmuz ayı sıcaklık rekorlarının kırıldığı diğer il ve ilçeler şöyle:

Türkiye de son 55 yılın en sıcak temmuz ayı yaşandı! 1

Anahtar Kelimeler:
meteoroloji sıcaklık temmuz
