Türkiye'de tek olsun istedi ödüle doymadı

Samsun'da kaporta ustası Resul Demiroğlu'nun 700 bin TL harcayarak modifiye ettiği otomobil Türkiye'de tek olmasının yanı sıra aldığı 75 plaket, madalya ve kupa ile dikkati çekiyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 15 yıldır kaporta ustası olarak kendi işini yapan Resul Demiroğlu aynı zamanda bir modifiye tutkunu. 20'li yaşlarda aldığı 94 model Tofaş marka otomobille birlikte kaporta işinin yanına modifiyeyi de ekleyen Demiroğlu, birçok otomobil modifiye edip satarak tutkusunu geliştirdi.

2020 yılında aldığı BMW E60 marka otomobil ise modifiye serüveninde dönüm noktası oldu. 400 bin TL'ye aldığı otomobili görenleri hayran bırakan bir dönüşüm yaşatmak isteyen Demiroğlu 2 yıl uğraşarak bu dileğini gerçekleştirdi. 700 bin TL harcayarak modifiye ettiği otomobili satmaya kıyamayan Demiroğlu birçok fuar, yarışma ve modifiye buluşmalarına bu otomobil ile katıldı.

"Türkiye Güzellik ve Basıklık Birincisi"

Demiroğlu, modifiye ettiği aracın en son Amasya Modifiye Fuarı'nda birinci seçildiğini bunun dışında Erzincan, Nevşehir, Kayseri, Konya, Giresun, Trabzon, Ankara, Çorum, Amasya, Sinop, Kastamonu, Zonguldak, Samsun, Ordu ve birçok farklı şehirde de fuarlarda birincilik kazandığını belirtti. Resul Demiroğlu otomobilin 20'den fazla kupa, 25 tane plaket ve 26 tane madalyası ile modifiye camiasında "Türkiye Güzellik ve Basıklık Birincisi" olarak anıldığını ifade etti.

"Türkiye'de tek olsun istedim"

Resul Demiroğlu, "İlk aldığım araçla birlikte modifiye işine de başladım. Sonra başka araçları da alarak modifiye ederek satmaya devam ettim. Sonra bu BMW elime geçti. Normalde satmak için modifiye etmiştim ama kıyamadım. Bu aracım yaptığım modifiyelerle şu anda Türkiye'de tek. Biz onu Türkiye güzellik ve basıklık birincisi olarak anıyoruz. Bu aracı gördüğümde ‘Öyle bir modifiye edeceğim ki Türkiye'de tek olacak' dedim" dedi.

"Bastığımda altına kağıt para bile sığmıyor"

Demiroğlu, "Önce tasarımını yaptım. Farklılıklar katmak için uğraştım. Farları, stopları, koltukları, jantları değiştim. Air süspansiyon yaptım. Bagaja televizyon koydum. Yanlardan da sis atan sistem ekledim. Birçok daha değişiklik yaptım. 2 senede yaklaşık 700 bin TL ile modifiye ettim. Türkiye'de bu kadar basık bir araç yok. Olanlar da parça keserek yapıyorlar. Ama ben kesmeden yaptım ve sırrını çok soran oluyor söylemiyorum. Aracı bastığımda altına kağıt para bile sığmıyor" diye konuştu.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

