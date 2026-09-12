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Türkiye'den ABD'ye Güney Kıbrıs tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının 30 Eylül 2027'ye kadar uzatılmasına ilişkin açıklama yaptı. Dışişleri "Ada'daki iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'den ABD'ye Güney Kıbrıs tepkisi

Bakanlıktan, ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının yeniden uzatılmasına ilişkin açıklama yapıldı.

ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının 30 Eylül 2027'ye kadar bir yıl süreyle yeniden uzatıldığının belirtildiği açıklamada, Türkiye'nin, bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kayıtlı görüşleri paylaştığı aktarıldı.

"GÜVENLİK HER KOŞULDA SAĞLANACAK"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kıbrıs Rum tarafının, Ada'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türk halkı üzerindeki baskısını her alanda artırdığı ve yoğun silahlanma faaliyetleriyle bölgesel istikrara zarar verdiği bu dönemde, Ada'daki iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Ana vatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını savunurken güvenliğini de her koşulda sağlayacak; KKTC'nin uluslararası camiada hak ettiği yeri alması için gayretlerine kararlılıkla devam edecektir."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye ABD Amerika Birleşik Devletleri Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
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