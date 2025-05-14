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Türkiye'den Libya'daki gerilime ilişkin ‘ateşkes ve diyalog’ çağrısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya'nın başkenti Trablus'taki gerilime ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Kalıcı ateşkes sağlanması ve anlaşmazlıkların çözümü yolunda diyaloğa girilmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'den Libya'daki gerilime ilişkin ‘ateşkes ve diyalog’ çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, "Libya'nın başkenti Trablus ve mücavirindeki tırmanmayı yakından takip ediyoruz. Taraflara, zaman kaybetmeksizin tam ve kalıcı ateşkes sağlanması ve anlaşmazlıkların çözümü yolunda diyaloğa girilmesi çağrısında bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.
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"TÜRKİYE, ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIR"

Dışişleri Bakanlığı tarafından Libya’nın başkenti Trablus’taki son gelişmelere ilişkin yapılan açıklamada, "Libya’nın başkenti Trablus ve mücavirindeki tırmanmayı yakından takip ediyoruz. Taraflara, zaman kaybetmeksizin tam ve kalıcı ateşkes sağlanması ve anlaşmazlıkların çözümü yolunda diyaloğa girilmesi çağrısında bulunuyoruz. Türkiye, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümü teminen üzerine düşeni yapmaya hazırdır" denildi.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Libya Türkiye ateşkes
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