Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 59,7 milyon dolarlık fıstık ihraç edildi

Üreticisine sağladığı yüksek ekonomik kazanç ve geniş kullanım alanından dolayı çiftçilerden büyük ilgi gören fıstık, başta Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere Türkiye'nin 22 kentinde üretiliyor.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, 2024 yılında 96 ülkeye 229 milyon 777 bin dolarlık fıstık ihraç edildi.

Bu yılın ocak-mart döneminde 66 ülkeye gerçekleştirilen fıstık ihracatından ise 59 milyon 759 bin dolarlık gelir elde edildi.

Türkiye'nin en çok fıstık ihracatı yaptığı ülkelerin başında İtalya bulunuyor. Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'den İtalya'ya 18 milyon 546 bin dolarlık fıstık satıldı. Fıstık ihracatında İtalya'yı 11 milyon 556 bin dolarla Almanya, 3 milyon 575 bin dolarla Kazakistan izledi.

"LEZZET VE KALİTE BAKIMINDAN BİRİNCİ SIRADAYIZ"

Türkiye Fıstık Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Faruk Akbaş, fıstık ihracatının 66 ülkeye yapılmasının sevindirici olduğunu ancak bunu yeterli görmediklerini belirtti.

Türkiye'de yetiştirilen fıstığın dünyada yetiştirilen en kaliteli fıstık olduğunun altını çizen Akbaş, "Türkiye'den fıstık ihracatı yapılması hem üreticilerimiz hem de ülke ekonomisi açısından önemli, ihracat rakamlarımızın yıl sonuna kadar daha da yükseleceğine inanıyoruz. Türkiye üretim alanı bakımından dünyada ikinci sırada olsa da lezzet ve kalite bakımından birinci sıradayız. Dünyadaki bütün insanların fıstığımızı tatması, ürünlerinde değerlendirmesi bizim için de çok önemlidir. O yüzden yeni pazarlara açılmamız çok önemli, ihracat rakamlarını arttırma noktasında çalışmalarımız var." diye konuştu.

Akbaş, ihracat rakamlarını artırmak istediklerini, bu noktada Şanlıurfa'da ürünlerin sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde pazarlanabilmesine olanak sağlayacak lisanslı depo için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Fıstığın Arap ülkeleri ve Çin pazarına girebilmesi için görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Akbaş, "Çin pazarı dünyanın en büyük pazarlarından biri. Fıstığımız bu pazarda yer alabilirse yıl sonunda ihracat rakamlarını 2-3 katına çıkarabiliriz diye düşünüyorum." dedi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır