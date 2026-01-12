HABER

Türkiye donacak: Kar, yağmur, fırtına! AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından sıcaklıklar hissedilir derecede düştü. Soğuk hava dalgasının altına giren Türkiye'nin birçok bölgesinde kar, sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak. Meteoroloji'nin uyarı haritasında 41 il için sarı renkli uyarı verildi. Öte yandan İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerde bazı bölgelerde etkili oldu. AKOM, İstanbul için yeni uyarı yayınladı ve sıcaklıkların -1 dereceye kadar düşeceğini duyurdu. İşte tüm detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

Meteoroloji Genel Müdürülüğü'nün uyarılarından sonra yurdun büyük bir bölümünde beklenen yağışlar başladı ve hava sıcaklıkları hissedilir şekilde düştü.

BİRÇOK İLDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Ülkemize gelen yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte İzmir ve çevresi ile Akdeniz sahilleri dışındaki neredeyse tüm kentlerde yağışların kar ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmelerde, gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların 0 ila eksi 10 derecelere kadar düşeceği iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı da uyardı.

AKOM'DAN YENİ UYARI! SICAKLIKLAR -1'E KADAR DÜŞECEK, YAĞIŞLAR SALI AKŞAMINA KADAR SÜRECEK

AKOM'un İstanbul için yaptığı yeni uyarısında, "İstanbul başta olmak üzere ülkemizin tamamına akın bölümü Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Salı akşam saatlerine kadar bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile sıcaklıkların -1 ila 4 dereceler aralığında kış değerlerinden seyredeceği beraberinde görülecek yağışların il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor" denildi.

METEOROLOJİ'DEN 41 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji'nin uyarı haritasında yine birçok kent için sarı kodlu uyarı verildi. Meteoroloji tarafından sarı kodlu uyarı verilen şehirler şu şekilde: Adana, Adıyaman, Amasya, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kayseri, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak, Kilis, Osmaniye.

Buralarda yaşayan vatandaşlar; kuvvetli kar yağışı, fırtına, su baskınları ve çığ tehlikelerine karşı uyarıldı.

