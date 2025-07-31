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Türkiye Maden İşçileri Sendikası grev kararı almıştı! Resmi Gazete'de yayımlandı, 60 gün ertelendi

Türkiye Maden İşçileri Sendikasının grev kararının ertelenmesi hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Ankara Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Balıkesir Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü, Eskişehir Kırka Bor İşletme Müdürlüğü ve Kütahya Emet Bor İşletme Müdürlüğünde alınan grev kararları 60 gün süreyle ertelendi.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası grev kararı almıştı! Resmi Gazete'de yayımlandı, 60 gün ertelendi

Resmi Gazete'nin 31 Temmuz 2025 tarihli sayısında, Türkiye Maden İşçileri Sendikasının aldığı grev kararını 60 gün süreyle ertelendiği duyuruldu.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası grev kararı almıştı! Resmi Gazete de yayımlandı, 60 gün ertelendi 1

GREVDEKİ İŞLETMELERİN İSİMLERİNE YER VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Türkiye Maden İşçileri Sendikasının Ankara Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Balıkesir Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü, Eskişehir Kırka Bor İşletme Müdürlüğü ve Kütahya Emet Bor İşletme Müdürlüğünde alınan grev kararları milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelendi.

(İHA)

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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