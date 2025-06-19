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Türkiye Muğla’nın ilçelerinde çekilen skandal görüntüleri konuşuyor! 4 vali acil olarak toplandı

Muğla’nın Marmaris ve Fethiye ilçelerinde çekilen rezalet görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından İçişleri Bakanlığı da harekete geçti. Müstehcen dans görüntülerinin turizme daha fazla zarar vermemesi kritik bir zirve gerçekleştirildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Muğla’da, Muğla, Antalya, Aydın ve Balıkesir valileriyle bir araya gelerek alınacak önlemleri değerlendirdi.

Türkiye Muğla’nın ilçelerinde çekilen skandal görüntüleri konuşuyor! 4 vali acil olarak toplandı

Önce Marmaris’te ardından Fethiye’de ve diğer turistik bölgelerde çekildiği belirtilen müstehcen dans görüntüleri kamuoyunda büyük tepki çekmişti. İnfial yaratan görüntüler sonrasında Muğla Valiliği’nin ilgili iş yerlerini kapatmasıyla yeni bir boyut kazandı.

Muğla'da İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında "Turizm Güvenliği Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Karaloğlu ve beraberindeki heyet, toplantı kapsamında Muğla Valiliğine ziyarette bulundu.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Karaloğlu, Vali İdris Akbıyık ile makamda görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Karaloğlu, daha sonra Vali Özer Türk Salonu'nda düzenlenen "Turizm Güvenliği" konulu değerlendirme toplantısına başkanlık etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, Vali Akbıyık'ın yanı sıra Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Muğla'daki kaymakamlar, 4 ilin emniyet müdürleri, il jandarma komutanları, turizm müdürleri ve yetkililer katıldı.

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REZALET GÖRÜNTÜLER SONRASINDA ÖNLEMLER GÖRÜŞÜLDÜ

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, sosyal medyada yayılan müstehcen dans görüntüleri ve turizm bölgelerindeki diğer sorunlar masaya yatırıldı. Toplantıda alınan kararların, Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu tarafından yapılacak bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

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3 GÜN MEN EDİLDİ

Aydın Valiliği, sosyal medyada yer alan görüntüler sonucu işletmeyi 3 gün faaliyetten men etti.

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Valilik, turizmi olumsuz etkileyen hiçbir duruma müsamaha gösterilmeyeceğini ve denetimlerin sürdüğünü duyurdu.

3Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Vali İçişleri Bakanlığı Fethiye Marmaris
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