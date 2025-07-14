HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim

Türkiye’nin 0-6 yaş çocuk gelişimini destekleyen uygulaması: Yuppo

Yuppo 0-6 yaş aralığında çocuğu olan ebeveynler için geliştirilmiş ücretsiz bir çocuk gelişim ve ebeveyn destek uygulamasıdır. New York Üniversitesi, ODTÜ, Koç gibi saygın üniversitelerdeki uzmanların bilgisi ve binlerce ebeveynin deneyimi ile geliştirilmiştir. Yuppo ile ebeveynler artık yanlış veya çocuğuna uygun olmayan bilgilerle vakit kaybetmez.

Türkiye’nin 0-6 yaş çocuk gelişimini destekleyen uygulaması: Yuppo

Yuppo Ne Sunuyor?

Türkiye’nin 0-6 yaş çocuk gelişimini destekleyen uygulaması: Yuppo 1

Ebeveynler, çocuklarının gelişimini doğumdan itibaren ona özel şekilde takip edebiliyor ve ihtiyaç duydukları cevaplara anında ulaşabiliyorlar.

Uygulama içinde:
Çocuğun gelişim hızı ve mizacına uygun şekilde gelişim sürecini takip edebiliyorlar ve buna göre hazırlanmış aktivite, hikaye gibi birçok uzman içeriğine ulaşabiliyorlar.
Ebeveynler sorularını istedikleri zaman sorabiliyor ve onlara özelleşmiş asistan sayesinde anında cevap alabiliyorlar.
Yapay zeka teknolojisi ile geliştirilmiş takip araçları ile de beslenme, boy, kilo, uyku, sağlık, mizaç gibi birçok alanda gelişim ve ihtiyaç analizi yapabiliyor ve çocuklarına özel önerilere ulaşabiliyorlar.
Yakın zamanda ebeveynler Yuppo üzerinden karşılıklı deneyim ve öneri paylaşımı da yapabilecek.

İlk 6 Yıl Gelişiminin Yaşam Boyu Etkisi

Gelişimin en hızlı olduğu dönem 0-6 yaş aralığıdır. Bu dönemde alınan iyi eğitim yaşam boyu önemli bir etkiye sahiptir.
Harvard Üniversitesi Erken Çocukluk Merkezi araştırmalarına göre, insan beyninin yaklaşık %92’si ilk altı yılda gelişimini tamamlıyor.
Yetişkin bir insanın hayatında elde ettiği becerilerin %70’i yine bu yıllarda ortaya çıkıyor ve geliştiriliyor.
Bu dönemde iyi eğitim alamayan çocukların gelişim açığını kapatmak ileride zor ve maliyetli hale geliyor. Yuppo ile ebeveynler kolay ve güvenilir bir şekilde çocuklarının gelişimine katkı sağlayabiliyorlar.
Ebeveynlerin olumlu geri dönüşleriyle hızla büyüyen Yuppo, Türkiye’de ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

Yuppo uygulamasına yuppo.org adresinden ulaşabilirsiniz.

#işbirliği

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konuşulan tarih çok yakın! "Dikkat çekici bazı duyumlar var"Konuşulan tarih çok yakın! "Dikkat çekici bazı duyumlar var"
15 Temmuz'un üzerinden 9 yıl geçti! Dikkat çeken veriler: 713 bin 337 kişiye işlem, 126 bin 796 kişiye tutuklama...15 Temmuz'un üzerinden 9 yıl geçti! Dikkat çeken veriler: 713 bin 337 kişiye işlem, 126 bin 796 kişiye tutuklama...

Anahtar Kelimeler:
çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Resmi Gazete'de yayımlandı! 10 gün çalışıp 1 gün izin yapacaklar

Resmi Gazete'de yayımlandı! 10 gün çalışıp 1 gün izin yapacaklar

Dünya bu kadını konuşuyor: Tırnak randevusuna askeri uçakla gitti!

Dünya bu kadını konuşuyor: Tırnak randevusuna askeri uçakla gitti!

Bugün itibarıyla tüm araçlarda zorunlu! Trafikte yeni dönem

Bugün itibarıyla tüm araçlarda zorunlu! Trafikte yeni dönem

ABD'li senatörden Türkiye itirafı: "Ben engel oldum!"

ABD'li senatörden Türkiye itirafı: "Ben engel oldum!"

Mahalleli tedirgin: Yarıklar her geçen gün genişleyip derinleşiyor!

Mahalleli tedirgin: Yarıklar her geçen gün genişleyip derinleşiyor!

Seçim sırasında gerginlik! Bağırarak tepki gösterdiler

Seçim sırasında gerginlik! Bağırarak tepki gösterdiler

Diğer Haberler

Milyonca adayın beklediği KPSS başvuru ekranı erişime açıldı

KPSS başvuru ekranı erişime açıldı

Bartın'da 59 yaşındaki Hatice Gülbezer üniversiteyi birincilikle bitirdi

59 yaşında üniversiteyi birincilikle bitirdi

YKS heyecanı! Kapıların kapanmasına saniyeler kala yetiştiler

YKS heyecanı! Kapıların kapanmasına saniyeler kala yetiştiler

Anne oğul aynı okulda sınava girdiler

Anne oğul aynı okulda sınava girdiler

YKS'ye geç kalan öğrencileri, belediye ekipleri yetiştirdi

YKS'ye geç kalan öğrencileri, belediye ekipleri yetiştirdi

Sınava alınmayan öğrenciyi babası teselli etti

Sınava alınmayan öğrenciyi babası teselli etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.