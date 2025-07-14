Türkiye’nin 0-6 yaş çocuk gelişimini destekleyen uygulaması: Yuppo

Yuppo Ne Sunuyor?

Ebeveynler, çocuklarının gelişimini doğumdan itibaren ona özel şekilde takip edebiliyor ve ihtiyaç duydukları cevaplara anında ulaşabiliyorlar.

Uygulama içinde:

Çocuğun gelişim hızı ve mizacına uygun şekilde gelişim sürecini takip edebiliyorlar ve buna göre hazırlanmış aktivite, hikaye gibi birçok uzman içeriğine ulaşabiliyorlar.

Ebeveynler sorularını istedikleri zaman sorabiliyor ve onlara özelleşmiş asistan sayesinde anında cevap alabiliyorlar.

Yapay zeka teknolojisi ile geliştirilmiş takip araçları ile de beslenme, boy, kilo, uyku, sağlık, mizaç gibi birçok alanda gelişim ve ihtiyaç analizi yapabiliyor ve çocuklarına özel önerilere ulaşabiliyorlar.

Yakın zamanda ebeveynler Yuppo üzerinden karşılıklı deneyim ve öneri paylaşımı da yapabilecek.

İlk 6 Yıl Gelişiminin Yaşam Boyu Etkisi

Gelişimin en hızlı olduğu dönem 0-6 yaş aralığıdır. Bu dönemde alınan iyi eğitim yaşam boyu önemli bir etkiye sahiptir.

Harvard Üniversitesi Erken Çocukluk Merkezi araştırmalarına göre, insan beyninin yaklaşık %92’si ilk altı yılda gelişimini tamamlıyor.

Yetişkin bir insanın hayatında elde ettiği becerilerin %70’i yine bu yıllarda ortaya çıkıyor ve geliştiriliyor.

Bu dönemde iyi eğitim alamayan çocukların gelişim açığını kapatmak ileride zor ve maliyetli hale geliyor. Yuppo ile ebeveynler kolay ve güvenilir bir şekilde çocuklarının gelişimine katkı sağlayabiliyorlar.

Ebeveynlerin olumlu geri dönüşleriyle hızla büyüyen Yuppo, Türkiye’de ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

Yuppo uygulamasına yuppo.org adresinden ulaşabilirsiniz.

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