Türkiye’nin en kapsamlı “Aile Festivali” başlıyor

2025 yılının Cumhurbaşkanlığı himayelerinde “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte, aile bağlarının önemine dikkat çekmek amacıyla unutulmaz bir etkinlik için hazırlıklar başladı. T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve RTÜK’ün destekleriyle düzenlenecek. Halkbank, Türk Telekom, TRT, Tabii ve Sıfır Atık Vakfı'nın ana sponsoru olduğu Aile Festivali; 10-11-12 Ekim tarihlerinde İstanbul’un büyüleyici mekânlarından biri olan Yedikule Hisarı’nda kapılarını açıyor. Festival; T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş’ın teşrifleriyle aileler ile buluşuyor.

Üç gün boyunca sürecek festival; müzik dinletilerinden tiyatro gösterimlerine, çocuk atölyelerinden kitap fuarına, gastronomi deneyimlerinden açık hava sinemasına kadar her yaştan katılımcıya hitap eden geniş bir program sunacak. Tarihi surların ambiyansında düzenlenecek festival hem eğlenceli hem de öğretici içerikleriyle ailelere birlikte vakit geçirmenin farklı yollarını gösterecek.

GİRİŞLER ÜCRETSİZ! SİTEYE ERİŞİM İÇİN FOTOĞRAFA TIKLAYIN

TARİHİ HİSARDA MÜZİK VE EĞLENCE BİR ARADA

Müzik ve sahne performansları festivalin coşkusunu doruğa taşıyacak. Asuman Krause’nin sunumuyla gerçekleşecek heyecan dolu “Aileler Yarışıyor” sahne gösterisi, çocukların kahkahalarla izleyeceği Rafadan Tayfa – Grup Rafadan konseri ve muhteşem sahne performansıyla Onur Erol konseri Yedikule Hisarı’nın tarihi atmosferinde unutulmaz anılara dönüşecek. Ayrıca, uzun süredir merakla beklenen “Kod Adı Kırlangıç – 500 Yıllık Sır” dizisinin özel gösterimi de festivalin sürprizleri arasında yer alacak.

Festival boyunca çocuklar ve aileler için özel hazırlanmış yaratıcı atölyeler, sahne arkası tanışma etkinlikleri ve “Hisarda Fenerli Gece Turu” gibi benzersiz deneyimler de katılımcılara sunulacak. Bu özel aktiviteler, festivalin kültürel zenginliğini artırarak ziyaretçilere tarihi ve sanatı iç içe yaşama imkânı sağlayacak.

FESTİVALDE ALIŞVERİŞ DENEYİMİ

Festival alanında ayrıca alışveriş deneyimini zenginleştirecek özel iş birliği alanları da yer alacak. Ziyaretçiler, festival atmosferine renk katacak bu bölümde el emeği ürünlerden tasarım aksesuarlarına, aile ve çocuk temalı markalardan hediyelik eşyalara kadar birçok seçeneği bir arada bulabilecek. Bu kapsamda, Türkiye’nin önde gelen alışveriş ve etkinlik platformlarından biri olan Zeruj da festivalin alışveriş alanlarında yer alacak. Zeruj stantları; modadan ev dekorasyonuna uzanan geniş ürün yelpazesiyle ziyaretçilere keyifli bir alışveriş deneyimi sunarken, kadın girişimcilere de kendilerini tanıtma fırsatı sağlayacak.

Ayrıca, çocuklu aileler için özel bir çekim noktası olarak konumlanacak Süperbüs etkinlik alanı, minik ziyaretçiler için renkli bir buluşma noktası olacak. Bu özel etkinlik otobüsünden çıkan kostümlü karakterler, alandaki çocuklarla bir araya gelerek eğlenceli oyunlar oynayacak. Etkinlik, otobüsün dışında kurgulanacak interaktif yapısıyla, çocuklara açık alanda keyifli ve güvenli bir deneyim sunacak.

BİRBİRİNDEN ÖZEL İSİMLERLE SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNLERİ

Festival kapsamında Hayati İnanç, Sinan Canan, Senai Demirci, Bahadır Yenişehirlioğlu, Ahmet Bulut, Nurullah Genç, Varol Yaşaroğlu ve Hatice Kübra Tongar, Gamze Özçelik ve Reshad Strik gibi değerli isimler, katılımcılarla söyleşi ve imza günlerinde buluşacak. Onların ilham verici konuşmaları, aile kavramının manevi, kültürel ve sosyal yönlerini farklı açılardan ele alacak.

GASTRONOMİ ALANINDA ZENGİN LEZZETLER

Festival yalnızca sahne gösterileri ve söyleşilerle değil, aynı zamanda damaklarda iz bırakacak bir gastronomi şöleniyle de aileleri buluşturacak. Geleneksel Türk mutfağının öne çıkan tatlarının yanı sıra dünya mutfaklarından seçilmiş lezzetler, Yedikule Hisarı’nda katılımcılara sunulacak. Misafirler, Anadolu’nun dört bir yanından özenle hazırlanmış yöresel yemekleri tadarken, uluslararası mutfaklardan farklı tatları da keşfetme imkânı bulacak. Festival alanında kurulacak gastronomi stantları; gözleme, mantı, kebap ve tatlı çeşitlerinin yanı sıra çocuklara özel sağlıklı atıştırmalıklar gibi çeşitli alternatifleri bir araya getirecek.

Bu yıl gastronomi bölümü yalnızca lezzetleriyle değil, deneyim alanlarıyla da öne çıkacak. Katılımcılar, ünlü şeflerin gerçekleştireceği kısa workshoplarla yeni tatları deneyimlerken; çocuklar için hazırlanan “küçük şefler mutfağı” etkinliğinde eğlenceli ve öğretici anlar yaşayacak.

Üç gün boyunca 50 binden fazla kişinin katılması beklenen Aile Festivali, aile bireylerine birlikte öğrenme, paylaşma ve eğlenme imkânı sağlayarak kuşaklar arası etkileşimi güçlendirmeyi hedefliyor. Yedikule Hisarı’nın büyüleyici atmosferinde gerçekleşecek bu özel buluşma, ailelere unutulmaz anılar biriktirme fırsatı sunacak.