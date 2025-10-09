HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Türkiye’nin en kapsamlı “Aile Festivali” başlıyor

2025 yılının Cumhurbaşkanlığı himayelerinde “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte, aile değerlerine dikkat çekmek, aile içi iletişimi güçlendirmek ve kuşaklar arası etkileşimi artırmak amacıyla hayata geçirilen Aile Festivali; T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş’ın teşrifleriyle aileler ile buluşuyor.

Türkiye’nin en kapsamlı “Aile Festivali” başlıyor
Recep Demircan

2025 yılının Cumhurbaşkanlığı himayelerinde “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte, aile bağlarının önemine dikkat çekmek amacıyla unutulmaz bir etkinlik için hazırlıklar başladı. T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve RTÜK’ün destekleriyle düzenlenecek. Halkbank, Türk Telekom, TRT, Tabii ve Sıfır Atık Vakfı'nın ana sponsoru olduğu Aile Festivali; 10-11-12 Ekim tarihlerinde İstanbul’un büyüleyici mekânlarından biri olan Yedikule Hisarı’nda kapılarını açıyor. Festival; T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş’ın teşrifleriyle aileler ile buluşuyor.

Üç gün boyunca sürecek festival; müzik dinletilerinden tiyatro gösterimlerine, çocuk atölyelerinden kitap fuarına, gastronomi deneyimlerinden açık hava sinemasına kadar her yaştan katılımcıya hitap eden geniş bir program sunacak. Tarihi surların ambiyansında düzenlenecek festival hem eğlenceli hem de öğretici içerikleriyle ailelere birlikte vakit geçirmenin farklı yollarını gösterecek.

Türkiye’nin en kapsamlı “Aile Festivali” başlıyor 1

GİRİŞLER ÜCRETSİZ! SİTEYE ERİŞİM İÇİN FOTOĞRAFA TIKLAYIN

TARİHİ HİSARDA MÜZİK VE EĞLENCE BİR ARADA

Müzik ve sahne performansları festivalin coşkusunu doruğa taşıyacak. Asuman Krause’nin sunumuyla gerçekleşecek heyecan dolu “Aileler Yarışıyor” sahne gösterisi, çocukların kahkahalarla izleyeceği Rafadan Tayfa – Grup Rafadan konseri ve muhteşem sahne performansıyla Onur Erol konseri Yedikule Hisarı’nın tarihi atmosferinde unutulmaz anılara dönüşecek. Ayrıca, uzun süredir merakla beklenen “Kod Adı Kırlangıç – 500 Yıllık Sır” dizisinin özel gösterimi de festivalin sürprizleri arasında yer alacak.

Festival boyunca çocuklar ve aileler için özel hazırlanmış yaratıcı atölyeler, sahne arkası tanışma etkinlikleri ve “Hisarda Fenerli Gece Turu” gibi benzersiz deneyimler de katılımcılara sunulacak. Bu özel aktiviteler, festivalin kültürel zenginliğini artırarak ziyaretçilere tarihi ve sanatı iç içe yaşama imkânı sağlayacak.

FESTİVALDE ALIŞVERİŞ DENEYİMİ

Festival alanında ayrıca alışveriş deneyimini zenginleştirecek özel iş birliği alanları da yer alacak. Ziyaretçiler, festival atmosferine renk katacak bu bölümde el emeği ürünlerden tasarım aksesuarlarına, aile ve çocuk temalı markalardan hediyelik eşyalara kadar birçok seçeneği bir arada bulabilecek. Bu kapsamda, Türkiye’nin önde gelen alışveriş ve etkinlik platformlarından biri olan Zeruj da festivalin alışveriş alanlarında yer alacak. Zeruj stantları; modadan ev dekorasyonuna uzanan geniş ürün yelpazesiyle ziyaretçilere keyifli bir alışveriş deneyimi sunarken, kadın girişimcilere de kendilerini tanıtma fırsatı sağlayacak.

Ayrıca, çocuklu aileler için özel bir çekim noktası olarak konumlanacak Süperbüs etkinlik alanı, minik ziyaretçiler için renkli bir buluşma noktası olacak. Bu özel etkinlik otobüsünden çıkan kostümlü karakterler, alandaki çocuklarla bir araya gelerek eğlenceli oyunlar oynayacak. Etkinlik, otobüsün dışında kurgulanacak interaktif yapısıyla, çocuklara açık alanda keyifli ve güvenli bir deneyim sunacak.

BİRBİRİNDEN ÖZEL İSİMLERLE SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNLERİ

Festival kapsamında Hayati İnanç, Sinan Canan, Senai Demirci, Bahadır Yenişehirlioğlu, Ahmet Bulut, Nurullah Genç, Varol Yaşaroğlu ve Hatice Kübra Tongar, Gamze Özçelik ve Reshad Strik gibi değerli isimler, katılımcılarla söyleşi ve imza günlerinde buluşacak. Onların ilham verici konuşmaları, aile kavramının manevi, kültürel ve sosyal yönlerini farklı açılardan ele alacak.

Türkiye’nin en kapsamlı “Aile Festivali” başlıyor 2

GİRİŞLER ÜCRETSİZ! SİTEYE ERİŞİM İÇİN FOTOĞRAFA TIKLAYIN

GASTRONOMİ ALANINDA ZENGİN LEZZETLER

Festival yalnızca sahne gösterileri ve söyleşilerle değil, aynı zamanda damaklarda iz bırakacak bir gastronomi şöleniyle de aileleri buluşturacak. Geleneksel Türk mutfağının öne çıkan tatlarının yanı sıra dünya mutfaklarından seçilmiş lezzetler, Yedikule Hisarı’nda katılımcılara sunulacak. Misafirler, Anadolu’nun dört bir yanından özenle hazırlanmış yöresel yemekleri tadarken, uluslararası mutfaklardan farklı tatları da keşfetme imkânı bulacak. Festival alanında kurulacak gastronomi stantları; gözleme, mantı, kebap ve tatlı çeşitlerinin yanı sıra çocuklara özel sağlıklı atıştırmalıklar gibi çeşitli alternatifleri bir araya getirecek.

Bu yıl gastronomi bölümü yalnızca lezzetleriyle değil, deneyim alanlarıyla da öne çıkacak. Katılımcılar, ünlü şeflerin gerçekleştireceği kısa workshoplarla yeni tatları deneyimlerken; çocuklar için hazırlanan “küçük şefler mutfağı” etkinliğinde eğlenceli ve öğretici anlar yaşayacak.

Üç gün boyunca 50 binden fazla kişinin katılması beklenen Aile Festivali, aile bireylerine birlikte öğrenme, paylaşma ve eğlenme imkânı sağlayarak kuşaklar arası etkileşimi güçlendirmeyi hedefliyor. Yedikule Hisarı’nın büyüleyici atmosferinde gerçekleşecek bu özel buluşma, ailelere unutulmaz anılar biriktirme fırsatı sunacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Görüntüler sosyal medyaya yansımıştı! CHP'li meclis üyesi hakkında soruşturmaGörüntüler sosyal medyaya yansımıştı! CHP'li meclis üyesi hakkında soruşturma
Son röportajındaki detay gündem olduSon röportajındaki detay gündem oldu

Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.