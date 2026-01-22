HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu: "30 yıldır böyle soğuklar görmedim"

Türkiye'nin birçok bölgesinde son zamanların en soğuk günleri yaşanırken, yurdun en soğuk yeri de belli oldu. Meteoroloji tarafından gece yapılan ölçümlerde Hakkari'nin 1950 rakımlı Yüksekova ilçesi Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri oldu. En düşük sıcaklık eksi 32,7 derece olarak ölçülürken bölge sakinlerinden biri "30 yıldır böyle soğuklar görmedim" dedi.

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu: "30 yıldır böyle soğuklar görmedim"

Kar yağışı sonrası Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkili olurken, birçok kent buz kesti. Meteoroloji tarafından gece yapılan ölçümlerde, Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi Hakkari'nin 1950 rakımlı Yüksekova ilçesi oldu.

Türkiye nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu: "30 yıldır böyle soğuklar görmedim" 1

EKSİ 32,7 DERECE OLARAK ÖLÇÜLDÜ

En düşük sıcaklık, ilçedeki Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda eksi 32,7 derece olarak ölçüldü. Araçların donduğu Yüksekova’da binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Türkiye nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu: "30 yıldır böyle soğuklar görmedim" 2

DONAN ARAÇLARIN ALTINDA ATEŞ YAKTILAR

Bazıları donmaması için araçlarının üzerini branda, kilim, çadır ve naylonla kapatırken, bazıları da donan araçlarının altında ateş yakarak çalıştırdı.

Türkiye nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu: "30 yıldır böyle soğuklar görmedim" 3

"30 YILDIR BÖYLE SOĞUKLAR GÖRMEDİM"

İlçe merkezinde yaşayan Mikail Onay, "30 yıldır böyle soğuklar görmedim. Sabah saatlerinde evimin önündeki aracı çalıştırmak için 3 saattir uğraşıyorum. Takviye yapmama rağmen çalıştıramayınca aracın motor kısmına ateş bırakıp motorun ısınmasını sağladıktan sonra takviye yardımıyla çalıştırabildim" dedi.

Türkiye nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu: "30 yıldır böyle soğuklar görmedim" 4

En düşük sıcaklıklarda Yüksekova'yı, eksi 31,3'le Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı kırsal Hacıömer Mahallesi, eksi 30,9 ile Ardahan Göle, eksi 30,4 ile Van Çaldıran ilçesinin kırsal Bezirhane Mahallesi ve eksi 29,9 ile Erzurum'un Karaçoban ilçesi takip etti.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP'den DEM Parti'ye çok sert tepkiMHP'den DEM Parti'ye çok sert tepki
İstanbul'da yapılan son anket! CHP ile AK Parti arasındaki fark ortaya çıktıİstanbul'da yapılan son anket! CHP ile AK Parti arasındaki fark ortaya çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler

AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı

Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş uyardı 'Aynı tedbiri kendim aldım'

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş uyardı 'Aynı tedbiri kendim aldım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.