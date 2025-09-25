Türkiye'nin gündemindeki çocuk! Yürek dağlayan görüntüler sonrası Bakanlık harekete geçti

Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir video görenleri adeta kahretti. Görüntülerde küçük yaştaki bir çocuğun yol kenarında yattığı görüldü.

YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜLER İÇİN BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin viral olmasının ardından küçük çocuk ve 6 kardeşi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan inceleme neticesinde görüntülerde yer alan çocuğun 6 kardeşi daha olduğu tespit edilmiş, sağlık kontrollerinin ardından 7 çocuk devlet koruması altına alınmıştır. Bakanlığımızca çocuklarımızın üstün yararını esas alan bir anlayışla, onların sağlıklı gelişimi ve güvenli bir ortamda büyümesi için gerekli tüm destek sağlanacaktır."