Türkiye'nin gündemindeki çocuk! Yürek dağlayan görüntüler sonrası Bakanlık harekete geçti

Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir video görenleri adeta kahretti. Görüntülerde küçük yaştaki bir çocuğun yol kenarında yattığı görüldü.
Görüntülerin viral olmasının ardından küçük çocuk ve 6 kardeşi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Yapılan inceleme neticesinde görüntülerde yer alan çocuğun 6 kardeşi daha olduğu tespit edilmiş, sağlık kontrollerinin ardından 7 çocuk devlet koruması altına alınmıştır. Bakanlığımızca çocuklarımızın üstün yararını esas alan bir anlayışla, onların sağlıklı gelişimi ve güvenli bir ortamda büyümesi için gerekli tüm destek sağlanacaktır."
❗Bazı sosyal medya hesaplarında “Batman'da sokakta uyuyan çocuk” şeklinde yer alan paylaşımlara ilişkin basın açıklamamız. pic.twitter.com/cNKk1doAOg— T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) September 25, 2025
