HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Merak edilen karar belli oldu: Marmaray'daki yumruklu saldırının faturası kesildi

Türkiye'nin günlerce konuştuğu "Marmaray'da yumruklu saldırı" olayında önemli bir gelişme yaşandı. Deniz Eroğlu'na araçta yumruk atan sanık Ekrem Dur hakkında verilen ceza belli oldu. Tarafların mahkemede yaptıkları savunmalar da dikkat çekti.

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Merak edilen karar belli oldu: Marmaray'daki yumruklu saldırının faturası kesildi

Marmaray'da çocuklarının yanında bir kişiye saldırarak burnunu kırdığı iddiasıyla yargılanan sanık Ekrem Dur'a ilk duruşmada cezası verildi. Dur, "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 1 yıl 5 gün hapis cezası aldı. Öte yandan mahkeme kararına göre Dur, 5 yıl denetime tabi olacak.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Anadolu 85. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Ekrem Dur, müşteki Deniz Eroğlu ve taraf avukatları katıldı.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Duruşmada savunmasını yapması için söz verilen sanık Ekrem Dur, olay tarihinde evine gitmek için Marmaray'a bindiğini ifade ederek, "Deniz bey Bostancı taraflarında Marmaray'a binerken, kapının kenarında Z. isimli kız duruyordu. Takılmadan binmesine rağmen, 'Niye burada duruyorsun, sana takılıp düşeceğiz' deyince, kız yine de, 'Özür dilerim abi' dedi. Hemen arkasında durup yüksek tonla bağırmaya devam etti." dedi.

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Merak edilen karar belli oldu: Marmaray daki yumruklu saldırının faturası kesildi 1

Dur, inmek için kapıya yaklaştığında kızın hüngür hüngür ağladığını gördüğünü belirterek, "Deniz bey de hemen yanındaydı. Ben sakin bir tonla 'Birader üzdün çocuğu, ağlattın. Hoş olmadı bu yaptığın.' dedim. O da bağırarak 'Hak etti bunu, az bile yaptım. Sana ne lan, sen ne karışıyorsun, istediğimi söylerim.' dedi. Ben de, 'Hepimiz kapı ağzında duruyoruz, Marmaray kalabalık bu suç değil ki.' deyince, 'Uzatma lan işine bak, kes sesini. İn aşağı seninle orada görüşelim.' dedi. Sonra içeride tehdit etmeye başladı." şeklinde savunma yaptı.

Kavga edeceklerini düşünerek müştekiye istemsiz bir şekilde vurduğunu belirten sanık, müştekiden özür dilediğini ve böyle bir olay yaşandığı için pişman olduğunu dile getirdi.

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Merak edilen karar belli oldu: Marmaray daki yumruklu saldırının faturası kesildi 2

Müşteki Deniz Eroğlu ise sanığın yumruk atıp kaçtığını ve burnunun kırıldığı için kanamaya başladığını anlatarak, atılan iftiraların kendisini yumruktan daha çok üzdüğünü söyledi.

Kararını açıklayan hakim, sanık Ekrem Dur hakkında "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 1 yıl 5 gün hapis cezasına hükmetti.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, sanığın 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasını kararlaştırdı.

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Merak edilen karar belli oldu: Marmaray daki yumruklu saldırının faturası kesildi 3

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 31 Mayıs'ta, Marmaray'da iki çocuğuyla yolculuk yapan Deniz Eroğlu'na, yer verme meselesi nedeniyle bir kadınla tartıştığı sırada yumrukla saldırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, olay günü müşteki Eroğlu'nun yanında iki çocuğu ile Marmaray'a bindiği, aynı vagonda sanık Ekrem Dur ve hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen İ.A'nın yolcu olarak bulunduğu, müştekinin trene bindiği sırada biniş kapısında ayakta duran olayın tanığı Z.A. ile arasında kapı önünde durması nedeniyle sözlü tartışmanın başladığı belirtilmişti.

Z.A'nın tartışma esnasında ağlaması üzerine sanık Ekrem Dur'un müştekiye "Bayan şahsa bağırdın, ağlıyor. Herkesin içerisinde bu şekilde bağırman doğru olmadı, usulünce uyarabilirdin." dediği kaydedilmişti.

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Merak edilen karar belli oldu: Marmaray daki yumruklu saldırının faturası kesildi 4

Akabinde İ.A'nın da sözlü tartışmaya dahil olduğu aktarılan iddianamede, sanığın müştekiyi kavga etmek için dışarıya çağırdığı, müştekinin ise yanında çocukları olması sebebiyle trenden inmediği, şüphelinin müştekiyi tren dışına çekiştirip, yüzüne doğru yumruk atarak, trenden indiği ve müştekinin şikayetçi olması üzerine soruşturmanın başlatıldığı anlatılmıştı.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Ekrem Dur'un trene biniş kapısında duran Z.A'ya bağırması üzerine müştekiyle tartıştığını, müştekinin ona hakaret ettiğini, kendisinin de o anki gerginlikle müştekiye yumruk attığını söylediği belirtilmişti.

İddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu raporunda müşteki Deniz Eroğlu'nun basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ve kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralandığı ifade edilmişti.

Sanık Ekrem Dur hakkında "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Öte yandan Z.A'nın da kendisine hakaret ettiğini öne sürerek, yumruk yiyen babadan şikayetçi olması üzerine Deniz Eroğlu hakkında da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrı bir soruşturma başlatılmıştı. (AA)

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi!Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi!
3 yıldır aranıyordu, bakın nerede yakalandı3 yıldır aranıyordu, bakın nerede yakalandı

Anahtar Kelimeler:
dava darp Marmaray karar yumruk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.