HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeriydi! İntihar eden Esen Gök korku filminde o rolü oynamış: "Ben yeryüzüne gelmiş bir cezayım"

Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri olan ve intiharı ile ülkeyi yasa boğan Esen Gök'ün, Mardin'de çekilen korku filmi türü olan 'Sahra'da 'falcı ve büyücüyü' oynadığı ortaya çıktı. Gök, repliğinde "Bu bir büyü kitabı, onlardan birine dokunduysan sana bir ruh musallat olmuş olabilir. Ben doğduğum için annem intihar etti. Ben yeryüzüne gelmiş bir cezayım. Benden iyi olmamı bekleme" ifadelerini kullandığı görüldü.

Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeriydi! İntihar eden Esen Gök korku filminde o rolü oynamış: "Ben yeryüzüne gelmiş bir cezayım"

Olay, 19 Temmuz'da İstanbul'un Bakırköy ilçesi Osmaniye Mahallesi Fildamı Sokağı'ndaki bir sitede yaşandı. Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ten haber alamayan yakınları Gök'ün evine gitti. İçeri giremeyen yakınları ulaşamadıkları ve hayatından endişe ettikleri Gök için polise ihbarda bulundu. Çilingir yardımı ile daireye giren polis ekipleri Esen Gök'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan otopside Gök'ün vücudunda darp, kesi izi olmadığı, ası fiilinin kişi canlı iken gerçekleştiği, ölümün ası sonucu meydana geldiği kanaatinin oluştuğu bildirildi.

Türkiye nin ilk kadın yarış spikeriydi! İntihar eden Esen Gök korku filminde o rolü oynamış: "Ben yeryüzüne gelmiş bir cezayım" 1

FALCI VE BÜYÜCÜYÜ OYNAMIŞ

Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri olan ve intiharı ile ülkeyi yasa boğan Esen Gök'ün, Mardin'de çekilen, başrolleri ve yapımcılığını Yekta Ener Güven, Nudem Güven ile Vural'ın yaptığı korku filmi türü olan Sahra'da falcı ve büyücüyü oynadığı ortaya çıktı. 2023 yılında çekilen filmde Esen Gök'ün kamera arkasında çok keyifli olduğu filmde ise usta bir oyunculuğa büründüğü görülüyor. Filmde falcı ve büyücü olarak izleyenlerin karşısına çıkan Esen Gök, repliğinde "Bu bir büyü kitabı, onlardan birine dokunduysan sana bir ruh musallat olmuş olabilir. İstemeden de olsa kendine büyü yapmış olabilirsin. En başından beri bunun olabileceğini sen de biliyordun. Benim kalbimde sevgi ve pişmanlık yok. Babasından sevgiyi miras alamayan kadınların pek fazla seçeneği olmuyor. Ben doğduğum için annem intihar etti. Ben yeryüzüne gelmiş bir cezayım. Benden iyi olmamı bekleme" ifadelerini kullanıyor.

Türkiye nin ilk kadın yarış spikeriydi! İntihar eden Esen Gök korku filminde o rolü oynamış: "Ben yeryüzüne gelmiş bir cezayım" 2

"HEYECANLIYIZ"

Gök'ün film çekiminin ardından yapımcı ve oyuncuların bulunduğu whatsapp grubuna "Heyecanlıyız", "Hepimiz için güzel ve su gibi aksın, görüşmek üzere, iyi akşamlar" yazdığı görüldü.

Türkiye nin ilk kadın yarış spikeriydi! İntihar eden Esen Gök korku filminde o rolü oynamış: "Ben yeryüzüne gelmiş bir cezayım" 3

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ülkede M çiçeği virüsü yayılıyor! Vaka sayısı 500'ü geçtiÜlkede M çiçeği virüsü yayılıyor! Vaka sayısı 500'ü geçti
İran ABD'nin talebini açıkladı! "Hiçbir onurlu İranlı bunu kabul edemez"İran ABD'nin talebini açıkladı! "Hiçbir onurlu İranlı bunu kabul edemez"

Anahtar Kelimeler:
İntihar Spiker İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.