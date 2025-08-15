HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Türkiye'nin ilk 'sigarasız ili' olacak! Sağlık Bakanlığı duyurmuştu, tamamen yasaklanacak

Sağlık Bakanlığı ve TSSD, Artvin’i sigarasız şehir projesi kapsamında pilot il olarak seçti. Proje kapsamında kamu kurumlarında sigara yasağı, ücretsiz bırakma desteği ve elektronik sigara karşıtı önlemler uygulanacak.

Türkiye'nin ilk 'sigarasız ili' olacak! Sağlık Bakanlığı duyurmuştu, tamamen yasaklanacak

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Artvin’in “Sigarasız Şehir” olarak pilot projeye dahil edildiğini açıkladı. Bakan Memişoğlu, kamu kurumlarında sigara kullanımının tamamen yasaklanacağını, sigara bırakmak isteyenler için ALO 171 hattının güçlendirileceğini ve ücretsiz ilaç desteği sağlanacağını belirtti. Ayrıca elektronik sigara ve puf gibi ürünlere karşı da tavizsiz bir yaklaşım uygulanacağını vurguladı.

"TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN TARİHİ BİR ADIM"

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, projeyi “Toplum sağlığı açısından tarihi bir adım” olarak nitelendirdi. Prof. Dr. Aydın, sigaranın sağlık ve ekonomik kayıplara yol açtığını belirterek, “Her yıl sigaraya yaklaşık 20 milyar dolar harcanıyor. Tütün kullanımına bağlı hastalıkların tedavi maliyeti, sağlık harcamalarının yüzde 9’una denk geliyor. Sigara kullanım yaşı 13’e kadar düştü. Bu tablo, toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini gösteriyor” dedi.

Türkiye nin ilk sigarasız ili olacak! Sağlık Bakanlığı duyurmuştu, tamamen yasaklanacak 1

"YENİ NESİL TEHDİTLER BÜYÜYOR"

Aydın, tütün endüstrisinin gençleri hedef aldığını ifade ederek, aromalı elektronik sigaralar, ısıtılmış tütün ürünleri ve sosyal medya kampanyalarıyla bağımlılık riskinin arttığını vurguladı. “Dünya genelinde 13-15 yaş arasındaki her 5 gençten biri tütün ürünü kullanıyor. Ülkemizde ise lise ve üniversite çağındaki gençler arasında elektronik sigara kullanımı her yıl endişe verici biçimde artıyor” dedi.

YEREL YÖNETİMLERE VE SİVİL TOPLUMA ÇAĞRI

Projenin başarıya ulaşması için tüm kesimlerin destek vermesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Aydın, “Artvin bu mücadelede öncü olacak. Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve halkımız omuz omuza verirse, sigarasız bir Türkiye hayal değil, gerçek olur” ifadelerini kullandı.

Kaynak:İHA
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manisa'da yürek ısıtan görüntüler! İtfaiye ekipleri kalp masajı yaparak kediyi kurtardıManisa'da yürek ısıtan görüntüler! İtfaiye ekipleri kalp masajı yaparak kediyi kurtardı
Sosyal medyanın konuştuğu kavga yargıya taşındı: "AK Parti içinde de eleştiriliyor"Sosyal medyanın konuştuğu kavga yargıya taşındı: "AK Parti içinde de eleştiriliyor"

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Artvin sigara Prof. Dr. Kemal Memişoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında oran verdi: 'Üzerine çıkma ihtimali yok'

Canlı yayında oran verdi: 'Üzerine çıkma ihtimali yok'

'Ne söylediysem hepsi çıktı' diyen deprem uzmanı kritik bölgeyi işaret etti: '7 üzeri her an olabilir'

'Ne söylediysem hepsi çıktı' diyen deprem uzmanı kritik bölgeyi işaret etti: '7 üzeri her an olabilir'

Sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi!

Sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi!

Alaska'daki görüşmelere 'SSCB' yazılı bir kıyafetle geldi

Alaska'daki görüşmelere 'SSCB' yazılı bir kıyafetle geldi

Şebnem Bursalı hakkında bomba iddia: "Ödül verdirdi, milyonlarca TL harcandı"

Şebnem Bursalı hakkında bomba iddia: "Ödül verdirdi, milyonlarca TL harcandı"

Bir dönem konuşma metnini yırtmıştı... Aynı karede buluştular

Bir dönem konuşma metnini yırtmıştı... Aynı karede buluştular

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.