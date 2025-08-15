Türkiye'nin ilk 'sigarasız ili' olacak! Sağlık Bakanlığı duyurmuştu, tamamen yasaklanacak

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Artvin’in “Sigarasız Şehir” olarak pilot projeye dahil edildiğini açıkladı. Bakan Memişoğlu, kamu kurumlarında sigara kullanımının tamamen yasaklanacağını, sigara bırakmak isteyenler için ALO 171 hattının güçlendirileceğini ve ücretsiz ilaç desteği sağlanacağını belirtti. Ayrıca elektronik sigara ve puf gibi ürünlere karşı da tavizsiz bir yaklaşım uygulanacağını vurguladı.

"TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN TARİHİ BİR ADIM"

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, projeyi “Toplum sağlığı açısından tarihi bir adım” olarak nitelendirdi. Prof. Dr. Aydın, sigaranın sağlık ve ekonomik kayıplara yol açtığını belirterek, “Her yıl sigaraya yaklaşık 20 milyar dolar harcanıyor. Tütün kullanımına bağlı hastalıkların tedavi maliyeti, sağlık harcamalarının yüzde 9’una denk geliyor. Sigara kullanım yaşı 13’e kadar düştü. Bu tablo, toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini gösteriyor” dedi.

"YENİ NESİL TEHDİTLER BÜYÜYOR"

Aydın, tütün endüstrisinin gençleri hedef aldığını ifade ederek, aromalı elektronik sigaralar, ısıtılmış tütün ürünleri ve sosyal medya kampanyalarıyla bağımlılık riskinin arttığını vurguladı. “Dünya genelinde 13-15 yaş arasındaki her 5 gençten biri tütün ürünü kullanıyor. Ülkemizde ise lise ve üniversite çağındaki gençler arasında elektronik sigara kullanımı her yıl endişe verici biçimde artıyor” dedi.

YEREL YÖNETİMLERE VE SİVİL TOPLUMA ÇAĞRI

Projenin başarıya ulaşması için tüm kesimlerin destek vermesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Aydın, “Artvin bu mücadelede öncü olacak. Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve halkımız omuz omuza verirse, sigarasız bir Türkiye hayal değil, gerçek olur” ifadelerini kullandı.

Kaynak:İHA

