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Türkiye'nin kan donduran davası devam ediyor... Yenidoğan çetesi davasında karara itiraz! Serbest bırakıldılar

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
25.02.2025 09:33
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İstanbul’da yeni doğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan 25’i tutuklu 46 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Davanın üçüncü duruşması sanık avukatların beyanlarının alınmasıyla başladı. Mahkeme heyeti 4 tutuklu sanık hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verirken, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu. Duruşma 21 Nisan Pazartesi günü (bugün) ertelendi.

Türkiye'nin kan donduran davası devam ediyor... Yenidoğan çetesi davasında karara itiraz! Serbest bırakıldılar

Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle duruşma konferans salonunda görülüyor. Davanın üçüncü duruşmasına suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı’nın da aralarında bulunduğu 25 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı. Tutuklu yargılanan doktor İlker Gönen’in kaldığı cezaevinde yaşamına son vermesinin ardından sanık sayısı 46 oldu.

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'SORUŞTURMA AŞAMASI BAŞARISIZ VE EKSİK YÜRÜTÜLDÜ'

Tutuklu sanık Serdar Yüksel'in avukatı, "İddianameyi hiçbir şekilde kabul etmiyoruz" dedi. Tutuklu sanık Rıza Keykubad'ın avukatı, "Katılma taleplerinin reddine karar verilmesini talep ediyorum. Kaya bebeğin ölümüne sebebiyet vermekle alakalı aleyhte hususları kabul etmiyoruz. Soruşturma aşaması başarısız ve eksik yürütüldü" dedi.

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'HERKES BİZE BOMBAYI YUTUN VE PATLAYIN DİYOR'

Savcı Yavuz Engin'i tehdit eden kişilerden biri olan tutuklu sanık Tuğçe Toptemel'in avukatı ise "Bu dosyada çok fazla Kurtlar Vadisi'ne atıf yapıldı ben de bir replik söyleceğim o diziden şu şekilde; 'Ortada pimi çekilmiş bir bomba var herkes bize bombayı yutun ve patlayın' diyor. Biz ölmeyi göze aldık yanımızda kimi götüreceğiz onu düşünüyoruz. Benim müvekkilimi koçbaşı olarak kullandılar. Savcının tehdit edilmesi olayında müvekkilimin adı geçtiği için tahliye olamıyor. Haklının acelesi yok. Bu olayda adımız geçtiği için savunma yükümüz çok arttı herkes 'Suçu yoksa neden bu olayda adı geçti.' diye düşündü. Müvekkil hukuki delillere göre soruşturma aşamasında dahi tahliyesi en muhtemel kişilerdendi. Zira uzman görüşünde sorumlu dahi tutulmamış bu yönden tahliyesi çok mümkündü; bu yapılmadı. Sonrasında bildiğiniz tehdit süreci ve videonun dolaşıma sokulması. Ben tehdit videosunu izlediğimde gerçekten Tuğçe’ye üzüldüm, bu yükü nasıl kaldıracağını düşündüm. Şu ana kadar da taşıdı. O videoyu dikkatli izleyelim tehdit eden kişi, başka kişilerden de bahsediyor. Bu tehdidi yapan kişinin muhtemelen müvekkili tahliye ettirmek istemesinin sebebi, müvekkilin zaten hukuki olarak tahliye olabilecek bir durumda olmasıydı. Bunu ise kendi yapmış gibi üstlenecek diğer tutuklu sanıklara 'Biz Tuğçe’yi tahliye ettirdik tahliye olmak isteyen avukatlara değil bize gelsin' diyecekti" şeklinde konuştu. Duruşmaya sanık Tuğçe Toptemel’in avukatının savunmasının ardından ara kararın açıklanması için saat 12.00 sıralarında 2 saat ara verildi.

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4 SANIĞA TAHLİYE KARARINA İTİRAZ

Ara kararını açıklayan mahkemeye heyeti, tutuklu sanıklar Birinci Hastanesi hasta hakları sorumlusu Emine Avcı, Esenyurt Reyap Hastanesi'nde medikal muhasebeci Funda Özen, ambulans şoförü Hüseyin Gündüz ve acil çağrı merkezi çalışanı Serdar Yüksel'in tutuklulukta geçirdikleri süreyi gözönüne alarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

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O KARARA İTİRAZ GELDİ

Bu tahliye kararının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, duruma itirazda bulundu.

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BEBEKLER İÇİN AYRI İNCELEME

Mahkeme, dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek maktul bebekler için ayrı ayrı inceleme yapılmasına, tıbbi uygulamada kusur olup olmadığı, kusurlu davranışla ölüm arasında illiyet bağı olup olmadığına ilişkin raporun hazırlanarak mahkemeye gönderilmesine hükmetti.Mahkeme heyeti ayrıca, diğer 21 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 21 Nisan Pazartesi günü (bugün) saat 10.00'a erteledi.

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(DHA)

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