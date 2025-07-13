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Türkiye'nin konuştuğu adam taburcu oldu! Aslanla mücadelesini anlattı: "En son boğazıma sarıldı, ben de onu gırtlakladım"

Filmlere konu olacak olay Manavgat'ta yaşandı. 41 yıl hayvan otlattığını ve hiçbir vahşi hayvanla karşılaşmadığını söyleyen Süleyman Kır, Manavgat ovasında aslanla karşılaştı. Dehşet anlarını anlatan Kır, "Battaniyeyi kaldırdığımda aslan olduğunu fark ettim. Üzerime atladı. Mücadele ettik. Ayaklarımı ısırdı. Boynunun kıllı yerlerinden tuttum. Boğazıma sarıldı, ben de onun boğazını gırtlakladım" dedi. Kır, aslana hakkını helal ettiğini söyledi ve olayda ihmali olanlara tepkisini dile getirdi.

Türkiye'nin konuştuğu adam taburcu oldu! Aslanla mücadelesini anlattı: "En son boğazıma sarıldı, ben de onu gırtlakladım"
Melih Kadir Yılmaz

Manavgat ilçesinde 6 Temmuz Pazar gecesi Ilıca Mahallesi D-400 kara yolu üzerindeki hayvan parkında bulunan Zeus isimli erkek aslan kafesinden kaçmış, durumun yetkililere haber verilmesi üzerine bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

Türkiye nin konuştuğu adam taburcu oldu! Aslanla mücadelesini anlattı: "En son boğazıma sarıldı, ben de onu gırtlakladım" 1

ASLAN, ÇİFTÇİYE SALDIRDI

Bu esnada aslan Zeus, kaçtığı parka 800 metre mesafedeki bir fıstık bahçesinde uyumakta olan Süleyman Kır isimli çiftçiye saldırmıştı. Aslan itlaf edilirken, saldırı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kır, önce Manavgat Devlet Hastanesine, ardından da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Türkiye nin konuştuğu adam taburcu oldu! Aslanla mücadelesini anlattı: "En son boğazıma sarıldı, ben de onu gırtlakladım" 2

"DÜNYADA BU DA BAŞIMIZA GELDİ"

Yaklaşık 5 günlük tedavisinin ardından Kır, hastaneden taburcu edildi. Aslanla yaşadığı o anları tekrar paylaşan Kır, "Dünyada bu da başımıza geldi. Vücudumda saymakla bitmez dikiş izleri var. Ömrüm 41 yıl Toros dağlarında hayvan otlatmakla geçti. Hiçbir vahşi hayvanla karşılaşmadım. Manavgat'ın ovasında vahşi hayvanla karşılaştık" dedi.

Türkiye nin konuştuğu adam taburcu oldu! Aslanla mücadelesini anlattı: "En son boğazıma sarıldı, ben de onu gırtlakladım" 3

"HANIM 'YABANCI CİSİM VAR' DEDİ, ASLAN OLDUĞUNU FARK ETTİM"

4 yıl önce hayvancılığı bıraktığını ve tarıma başladığını söyleyen Kır, "Yer fıstığı ekmiştim. Onları suladıktan sonra biraz yatıp dinlenmek istedik. Hanım, ‘Süleyman ayağımızın yanında yabancı bir cisim var, şuna bir bak' dedi. Üstümüzde de sivrisinekten korunmak için battaniye vardı. Onu kaldırdığımda aslan olduğunu fark ettim" ifadelerini kullandı.

Türkiye nin konuştuğu adam taburcu oldu! Aslanla mücadelesini anlattı: "En son boğazıma sarıldı, ben de onu gırtlakladım" 4

"EN SON BOĞAZIMA SARILDI, BEN DE ONU GIRTLAKLADIM"

Aslanın üzerine atladığını söyleyen Kır, "Mücadele ettik. Ayaklarımı ısırdı. Boynunun kıllı yerlerinden tuttum. En son boğazıma sarıldı, ben de onun boğazını gırtlakladım. Sonra aslan 10 metre uzaklaştı. Korku filmlerindeki gibiydi. Daha sonra askerler geldi. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi, aslan zaten düşündürecek zaman da bırakmadı. Dişleri büyüktü, bir pençe atıyordu bir ısırıyordu" dedi.

ASLANA HAKKINI HELAL ETTİ

Yaşananlar sonrası aslana hakkını helal ettiğini söyleyen Kır, "Aslana hakkımı helal ederim. Art niyetli olan insanlara helal etmem. Aslanın bir suçu yok" diyerek olayda ihmali olanlara karşı tepkisinin olduğunu dile getirdi. Kır bu konuda hukuki süreç başlatacağını da sözlerine ekleyip, sorumluların cezasını çekmesi gerektiğini vurguladı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manavgat aslan
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