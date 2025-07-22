HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Türkiye'nin konuştuğu olay: Sevgilisi için ailesini yakarak katletmişti! Cezaevinde intihar etti, gizlice defnedildi!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşanan olay Türkiye'nin kanını dondurmuştu. eşini ve iki çocuğunu yangın çıkararak öldüren itfaiye eri Turgay Ahmet Gezgin'in cezaevinde kendisini asarak intihar etti. Cenazesi, vatandaşların tepkisinden korkularak ailesi tarafından gizlice defnedildi. Gezgin'in cenazesinin Yenipazar ilçesinde defnedildiği, mezarında doğum ve ölüm tarihi dışında başka bir ibare bulunmadığı öğrenildi. Gezgin'in getirildiği tabutun da mezarlıkta bırakıldığı görüldü.

Türkiye'nin konuştuğu olay: Sevgilisi için ailesini yakarak katletmişti! Cezaevinde intihar etti, gizlice defnedildi!

Korkunç olay, 18 Mart 2025 Salı günü Yeşil Mahalle 372 Sokak Hilal Apartmanı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde çıkan yangın sonucu itfaiye eri Turgay Gezgin'in çocukları Toprak Ege Gezgin (4) ve Muzaffer Deniz Gezgin (11) ile eşi Fatma Gezgin (34) yoğun dumana maruz kalarak hayatlarını kaybetti.

YANGINDAN KISA SÜRE ÖNCE EVE GİRİP ÇIKMIŞTI

Evin yatak odasında çıkan ve başka bir odaya sıçramayan yangını şüpheli bulan güvenlik güçleri, savcılığın talimatıyla yaptıkları detaylı incelemede güvenlik kamerası kayıtları verilerine göre yangından sonra fenalaşıp baygınlık geçiren Turgay Gezgin'in, yangından kısa süre önce eve girip çıktığını tespit etti.

Türkiye nin konuştuğu olay: Sevgilisi için ailesini yakarak katletmişti! Cezaevinde intihar etti, gizlice defnedildi! 1

KARISININ TELEFONUNDAKİ KAYITLAR SİLİNMİŞ

Olayda iki çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden anne Fatma Gezgin'in telefonunda da inceleme yapan ekipler, yangından kısa bir süre önce telefonundaki mesajlarla birlikte diğer kayıtların da silindiğini de tespit etti.

Türkiye nin konuştuğu olay: Sevgilisi için ailesini yakarak katletmişti! Cezaevinde intihar etti, gizlice defnedildi! 2

OLAYIN ARDINDAN NİŞANLANMIŞ

Tüm verilerin şüpheli bulunması üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla katil zanlısı Turgay Gezgin ve olaydan 10 gün sonra nişanlandığı öğrenilen sevgilisi F.T.'yi takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından polis ekipleri, iki ayda tüm detayları ortaya çıkardı.

Türkiye nin konuştuğu olay: Sevgilisi için ailesini yakarak katletmişti! Cezaevinde intihar etti, gizlice defnedildi! 3

Şüpheli şahıslar yapılan operasyon ile yakalandı. Her iki şüpheli de gözaltına alınarak Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. Eşi ve iki çocuğunu evde yangın çıkararak öldüren Turgay Gezgin çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.T. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Türkiye nin konuştuğu olay: Sevgilisi için ailesini yakarak katletmişti! Cezaevinde intihar etti, gizlice defnedildi! 4

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Katil zanlısı Turgay Gezgin çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasının ardından Nazilli Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Sonrasında Adana Kapalı Cezaevi'ne sevk edilen Gezgin cezaevi görevlileri tarafından 20 Temmuz tarihin ölü olarak bulundu.

Türkiye nin konuştuğu olay: Sevgilisi için ailesini yakarak katletmişti! Cezaevinde intihar etti, gizlice defnedildi! 5

Gezgin, cezaevinde kendisini ranzaya asarak intihar etti. Yetkililer, Gezgin'in cezaevinde kendi hayatına son verdiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

NAZİLLİ'DE DEFİN EDİLECEKTİ, GİZLİCE YENİPAZAR'A GÖMÜLDÜ

Türkiye nin konuştuğu olay: Sevgilisi için ailesini yakarak katletmişti! Cezaevinde intihar etti, gizlice defnedildi! 6

Ailesini katleden Gezgin'in bugün Nazilli Gülistan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Nazilli Malhallı Mezarlığı'na defin edilmesi bekleniyordu.

Türkiye nin konuştuğu olay: Sevgilisi için ailesini yakarak katletmişti! Cezaevinde intihar etti, gizlice defnedildi! 7

Gülistan Camii'ne gelen basın mensupları cenazenin burada bulunmadığını öğrenirken, Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından cenazesi alınan Gezgin'in olabilecek tepkiler üzerine Yenipazar ilçesi Donduran Mahallesi'nde sabah saatlerinde gizlice defnedildiği ortaya çıktı.

Türkiye nin konuştuğu olay: Sevgilisi için ailesini yakarak katletmişti! Cezaevinde intihar etti, gizlice defnedildi! 8

Mezar taşında adı dahi bulunmayan Gezgin'in mezarlığa getirildiği tabutun, olduğu yerde bırakıldığı öğrenildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tüm dünyada sağlığı ve ekonomiyi tehdit ediyor!Tüm dünyada sağlığı ve ekonomiyi tehdit ediyor!
Trump kararını verdi! ABD bir kez daha çekiliyorTrump kararını verdi! ABD bir kez daha çekiliyor

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
“Galatasaraylı doğdum Galatasaraylı öleceğim”

“Galatasaraylı doğdum Galatasaraylı öleceğim”

AK Partili Cıngı'dan enflasyon değerlendirmesi: "Şok oldum"

AK Partili Cıngı'dan enflasyon değerlendirmesi: "Şok oldum"

Ünlü deterjan markasının ürünü toplatılıyor

Ünlü deterjan markasının ürünü toplatılıyor

Furkan Vakfı'nın dernek binası mühürlendi! 'İçki' iddiası ortalığı karıştırdı

Furkan Vakfı'nın dernek binası mühürlendi! 'İçki' iddiası ortalığı karıştırdı

Hakan Fidan'dan Suriye resti: ‘Bunu yaparsanız müdahale ederiz’

Hakan Fidan'dan Suriye resti: ‘Bunu yaparsanız müdahale ederiz’

AK Parti iddiaları vardı… Kasım Gülpınar’dan MHP genel başkanı Bahçeli’ye sürpriz ziyaret!

AK Parti iddiaları vardı… Kasım Gülpınar’dan MHP genel başkanı Bahçeli’ye sürpriz ziyaret!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.