Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İlk altı ayda 160 binlik artış...

TÜİK’in ilk kez yayımladığı dönemlik nüfus istatistiklerine göre, 2024’ün ilk 6 ayında nüfus 159 bin 910 kişi arttı. Erkeklerin oranı yüzde 50,01, kadınların oranı ise yüzde 49,99 olarak belirlendi.

Çiğdem Sevinç

Türkiye'nin nüfusu, 1 Temmuz itibarıyla 85 milyon 824 bin 854 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için ilk kez üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı.

YAKLAŞIK 160 BİN ARTTI

Buna göre, 2024 sonunda 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusu, bu yılın ilk 6 ayında 159 bin 910 kişi arttı.

Böylece ülke nüfusu, 1 Temmuz itibarıyla 85 milyon 824 bin 854 kişiye ulaştı.

ORANLAR NEREDEYSE AYNI

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,01 (42 milyon 923 bin 584 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,99 (42 milyon 901 bin 270 kişi) olarak kaydedildi.

(AA)

