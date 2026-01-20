HABER

Türkiye 'olmazsa olmazı' için devreye giriyor! 8 bin PKK'lı için yolun sonu

SDG'nin içinde yer alan ve Suriyeli olmayan 8 bin PKK'lı terörist için harekete geçiliyor. Bu teröristlerin çoğunluğunu Türk, İranlı ve Iraklılar oluşturuyor. SDG'nin içindeki yabancı unsurların ülke dışına çıkarılması, Türkiye için sürecin başından bu yana 'olmazsa olmaz' olarak nitelendiriliyordu. Bu nedenle Türkiye'nin, Suriyeli SDG'lilerin Şam ordusuna entegrasyonu sürecinde istihbarat desteği vereceği belirtildi.

Ufuk Dağ

SDG’nin Suriye yönetimine entegrasyonu konusunda imzalanan 14 maddelik anlaşmanın en önemli maddelerinden biri olan ‘Suriyeli olmayan tüm PKK’lıların Suriye sınırları dışına çıkarılması’ başlığı altındaki uygulamalar Türkiye tarafından yakın takibe alınacak.

TÜRKİYE'NİN OLMAZSA OLMAZIYDI

SDG içindeki yabancı unsurların ülke dışına çıkarılması Türkiye’nin başından beri gündeme getirdiği en önemli talepleri arasında yer alıyordu. Suriye yönetimi ile yapılan görüşmelerde ve kamuoyuna açık bilgilendirmelerde de bu konu Türkiye’nin ‘olmazsa olmazları’ arasında sayılıyordu. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, önceki gün, SDG ile Suriye arasında varılan anlaşmanın maddelerinden biri olan ‘Suriyeli olmayan tüm PKK’lıların Suriye sınırları dışına çıkarılması’ şartı da Ankara ve Şam’ın koordinasyonunda uygulamaya girecek.

Bu durumdaki örgüt üyelerinin Şam ordusuna katılımına kesinlikle izin verilmeyecek ve Suriye dışına çıkarılmaları Türkiye tarafından yakından takip edilecek.

8 BİN TERÖRİST...

Güvenlik kaynakları, son dönemde 2 bini Kuzey Irak üzerinden Suriye’ye geçenler olmak üzere SDG içinde Suriyeli olmayan 8 bin civarında örgüt üyesi bulunduğunu belirtiyor. Bu grubun büyük bir bölümü Türk kökenli ve hem Kuzey Irak’tan hem de Türkiye’den giden örgüt üyelerinden oluşuyor. Suriyeli olmayanlar arasında Irak ve İran kökenliler de bulunuyor.

HUKUKİ DÜZENLEMELERDEN FAYDALANABİLECEKLER

Türkiye’nin ‘kırmızı çizgi’ olarak gördüğü yabancı unsurların ayıklanmasından sonra, Türk kökenli örgüt üyeleri isterlerse silah bırakan diğer örgüt üyeleri gibi Türkiye’ye gelebilecek. Ayrıca Terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılacak hukuki düzenlemelerden bu durumdaki örgüt üyelerinin de yararlanabileceği ifade edildi.

TÜRK İSTİHBARATI DESTEK VERECEK

Güvenlik kaynakları, 50-60 bin kişiden oluşan SDG’lilerin bireysel olarak Şam ordusuna entegrasyonunun teknik detaylar sebebiyle zaman alabileceğine de dikkat çekiyor. Bu kişilerin entegrasyon sürecine güvenlik soruşturmaları dâhil olmak üzere, Türkiye’nin istihbarat desteği vereceği belirtiliyor.

