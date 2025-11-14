HABER

Türkiye şehitlerini uğurluyor! 20 kahramanın naaşı 'Koca Yusuf'la geldi
Türkiye şehitlerini uğurluyor! 20 kahramanın naaşı 'Koca Yusuf'la geldi

Gürcistan'da C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerimizin naaşı "Koca Yusuf" A400M uçağı ile dün akşam saatlerinde Türkiye'ye getirildi. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerin ardından naaşlar saat 09.00'da törenin yapılacağı Mürted Hava Üssü'ne götürüldü. Şehit cenazeleri buradaki törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderilecek. Kahramanlar, bugün memleketlerinde düzenlenecek törenlerle toprağa verilecek.

Devrim Karadağ

Türkiye'nin yüreğine Gürcistan'dan gelen kara haberle ateş düştü. Azerbaycan'dan dönüş için havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan sınırında düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit oldu. 20 şehidin naaşını taşıyan uçak Türkiye'ye ulaştı.

ŞEHİTLERİMİZ İÇİN TÖREN YAPILACAK

Şehitlerin naaşları, incelemelerin ardından sabaha karşı Adli Tıp Kurumu'ndan alındı ve yine konvoy eşliğinde saat 09.00'da düzenlenecek askeri tören için Mürted Hava Üssü'ne götürüldü. Törene şehit aileleri ve yakınlarının yanı sıra siyasiler ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta kademesinin de katılması bekleniyor.

Şehit cenazeleri buradaki törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderilecek.

Şehit askerlerin 19'u bugün memleketlerinde düzenlenecek törenlerle toprağa verilecek. Sadece Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın cenaze töreni Cumartesi Günü İstanbul'da yapılacak.

İşte saat saat yaşananlar...

07.30

İŞLEMLER TAMAMLANDI

Şehit askerlerin naaşlarının adli tıptaki işlemleri tamamlandı.
Şehitlerin naaşları, Mürted Hava Üssü'nde düzenlenecek askeri tören alanına götürülmek üzere yola çıktı.

21.15

ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ

Cenaze araçlarına alınan şehit cenazeleri konvoy eşliğinde Keçiören'de bulunan Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Yaklaşık 40 dakikalık yolculuğun ardından şehit cenazelerini taşıyan konvoy Adli Tıp Kurumu'na ulaştı.

Konvoyu Adli Tıp Kurumu önünde yüzlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ile karşıladı.

20.30

20 ŞEHİDİN NAAŞI ANKARA'DA

20 şehidin naaşını taşıyan uçak Türkiye'ye ulaştı. Tiflis'teki Şota Rustaveli Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Koca Yusuf A400M uçağı Ankara'da bulunan Mürted Havalimanı'na iniş yaptı.

