HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Türkiye Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Ağrı’da başlıyor

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, Ağrı'da 3-5 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yaklaşık 120 sporcu bu etkinliğe katılacak.

Türkiye Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Ağrı’da başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle, Ağrı Valiliğinin himayelerinde düzenlenecek Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası için hazırlıklar tamamlandı. Yaklaşık 120 sporcunun katılacağı organizasyon, TRT Park Motor Sporları Merkezi başta olmak üzere Diyadin Murat Kanyonu, Tendürek, İshak Paşa Sarayı ve Ağrı Dağı’nı kapsayan zorlu parkurlarda gerçekleştirilecek.

Türkiye Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Ağrı’da başlıyor 1

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, TRT Park alanında yaklaşık bir aydır yoğun çalışmalar yürütüldüğünü ve motor sporlarına uygun parkurların hazırlandığını söyledi.

Çelebi, yarışların TRT Park’taki etapların ardından Diyadin Kanyonu, Tendürek ve Ağrı Dağı güzergâhında devam edeceğini ifade ederek, şampiyonanın yanı sıra kentin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmayı amaçlayan bir mototur organizasyonunun da düzenleneceğini kaydetti.

Türkiye Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Ağrı’da başlıyor 2

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ise Ağrı’da Doğu Anadolu’nun ilk motor sporları merkezinin hayata geçirildiğini belirterek, merkezin yalnızca Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’na değil, ilerleyen yıllarda Türkiye Motokros Şampiyonası’na da ev sahipliği yapacağını söyledi.

Merkezde gençlere yönelik motosiklet eğitimlerinin de verileceğini ifade eden Akülke, federasyon olarak "Spor turizmin geleceğidir" anlayışıyla Ağrı’da spor turizmini geliştirmeyi ve bölgenin sporla, turizmle ve yetiştirdiği şampiyon sporcularla anılmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Akülke, organizasyonun 3 Temmuz Cuma günü Ağrı Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek idari ve teknik kontroller, akrobasi gösterileri ile basın startıyla başlayacağını, yarışların 4 Temmuz’da TRT Park Motor Sporları Merkezi’nde devam edeceğini söyledi.

Türkiye Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Ağrı’da başlıyor 3

Şampiyonanın en zorlu etabının ise 5 Temmuz Pazar günü gerçekleştirileceğini belirten Akülke, yaklaşık 120 kilometrelik parkurun Diyadin Murat Kanyonu’ndan başlayarak Tendürek, Çaldıran, İshak Paşa Sarayı ve Ağrı Dağı’nı kapsayacağını, sporcuların Türkiye’nin en zorlu enduro parkurlarından birinde mücadele edeceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muğla'da sıcak havadan etkilenen karga kurtarıldıMuğla'da sıcak havadan etkilenen karga kurtarıldı
Bartın'da maden ocaklarında göçük!Bartın'da maden ocaklarında göçük!

Anahtar Kelimeler:
atv Ağrı Motor Sporları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
16 yaşındaki kız annesini uyurken bıçaklayarak öldürdü!

16 yaşındaki kız annesini uyurken bıçaklayarak öldürdü!

Yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda şirkete el konuldu

Yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda şirkete el konuldu

Brezilya Japonya'yı son nefeste geçti! 90+6'da gelen gol coşturdu

Brezilya Japonya'yı son nefeste geçti! 90+6'da gelen gol coşturdu

Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanmıştı! Tahliye olur olmaz...

Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanmıştı! Tahliye olur olmaz...

Yarın tüm Türkiye'de başlıyor: Cüzdanda para birikecek

Yarın tüm Türkiye'de başlıyor: Cüzdanda para birikecek

Emekli ve memur zammında kritik rakam 'Hiç de sürpriz olmayacak'

Emekli ve memur zammında kritik rakam 'Hiç de sürpriz olmayacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.