Türkiye ve diğer ülkeler Trump'ın Barış Kurulu davetini kabul ettiklerini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de Barış Planı'nın ikinci aşamasında oluşturulan plan çerçevesinde kurulan Gazze Barış Kurulu'na davet edilen ülkeler, daveti kabul ettiklerini duyurdu. Bu ülkeler arasında Türkiye de var.

TRUMP'IN BARIŞ KURULU DAVETİ: ÜLKELER KABUL ETTİKLERİNİ DUYURDU

Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan ve Katar ortak açıklamayla ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının ikinci aşaması için oluşturulan Barış Kurulu davetini kabul ettiklerini duyurdu.

GAZZE BARIŞ KURULU NEDİR?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de Barış Planı'nın ikinci aşamasında oluşturulan plan çerçevesinde "Gazze Barış Kurulu" kurulmuştu.

Yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Kurulu Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor. Bu kapsamda Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"nun başkanlığını yürütecek olan ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da kurucu üye olarak davet etmişti.

Buna göre davet edilen ülkeler kurulda 3 yıl yer alabilecek. Kurul üyeliğinin bu sürenin sonunda devam edebilmesi için ise 1 milyar dolar ödenmesi gerekecek. Taslak tüzükte, üye devletlerin bir oy hakkı olacağı ve Trump tarafından davet edileceği de yer alıyor.