Türkiye ve KKTC'den 'Su Altı Operasyon Birliği Tatbikatı'

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Polis Özel Harekat Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla '2025 Su Altı Operasyon Birliği Tatbikatı' düzenlendi. Tatbikat, film sahnelerini aratmadı.

KKTC'nin Cumhuriyet Bayramı öncesinde, Aydın'ın Didim ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı ve KKTC Polis Özel Harekat Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla '2025 Su Altı Operasyon Birliği Tatbikatı' düzenlendi. Tatbikat kapsamında; su altı ve su üstü intikali, kritik bölgeye yaklaşma ve müdahale prosedürleri uygulanarak, operasyon senaryosu başarıyla gerçekleştirildi.

TATBİKATIN GÖRÜNTÜLERİ FİLM SAHNELERİNİ ARATMADI

Özel Harekat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından tatbikatın görüntüleri paylaşılarak, "2025 Su Altı Operasyon Birliği Tatbikatımız kapsamında, Kıbrıs Polis Özel Harekat ekiplerimizle omuz omuza görev alarak birliğimizi ve dayanışmamızı bir kez daha gösterdik.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümünde, aynı ideal etrafında kenetlenen iki kardeş teşkilat olarak; özgürlük mücadelesinin tüm kahramanlarını saygıyla anıyor, kardeş ülkemizin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz" ifadelerine yer verildi. Tatbikatın görüntüleri, film sahnelerini aratmadı.

(DHA)

14 Kasım 2025
14 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
