HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Türkiye’nin ilk Milli Parkı Çamlık’ta kar manzarası havadan görüntülendi

Türkiye’nin ilk Milli Parkı olma özelliğini taşıyan Yozgat Çamlığı, etkili olan yoğun kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı sonrası oluşan manzara, doğa ile kentin iç içe geçtiği görüntüler ortaya çıkardı.

Türkiye’nin ilk Milli Parkı Çamlık’ta kar manzarası havadan görüntülendi

Çam ağaçlarıyla çevrili milli park alanı, havadan görüntülendi. Görüntülerde, Yozgat kent merkeziyle bütünleşen Çamlık Milli Parkı’nın kar altında bembeyaz kaldığı görüldü. Doğal dokusu ve şehirle olan uyumuyla dikkat çeken alan, kış mevsiminde de ziyaretçilerin ilgisini çekti.
Kar yağışı sonrası manzaranın tadını çıkarmak için Çamlık Milli Parkı’na gelen vatandaşlardan Hatice Kara, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Yozgat Milli Parkımız Çamlık’ta güzel bir kar yağışı oldu. Biz de çaylarımızla bu kar yağışı sonrasındaki manzaranın tadını çıkarmaya geldik. Bu manzaranın güzelliklerini görmeleri için herkesi buraya davet ediyoruz."
Yoğun kar yağışıyla birlikte doğa ve şehir siluetinin birleştiği Çamlık Milli Parkı, kış aylarında da Yozgat’ın önemli cazibe merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Türkiye’nin ilk Milli Parkı Çamlık’ta kar manzarası havadan görüntülendi 1

Türkiye’nin ilk Milli Parkı Çamlık’ta kar manzarası havadan görüntülendi 2

Türkiye’nin ilk Milli Parkı Çamlık’ta kar manzarası havadan görüntülendi 3

Türkiye’nin ilk Milli Parkı Çamlık’ta kar manzarası havadan görüntülendi 4

Türkiye’nin ilk Milli Parkı Çamlık’ta kar manzarası havadan görüntülendi 5

Türkiye’nin ilk Milli Parkı Çamlık’ta kar manzarası havadan görüntülendi 6Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnşaata çıkıp atlamak isteyen kişi ikna edildiİnşaata çıkıp atlamak isteyen kişi ikna edildi
Hatay'dan güzel haber! Bereketin simgesi umut verdiHatay'dan güzel haber! Bereketin simgesi umut verdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Yozgat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.