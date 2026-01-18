Türkiye’nin ilk Milli Parkı Çamlık’ta kar manzarası havadan görüntülendi

Çam ağaçlarıyla çevrili milli park alanı, havadan görüntülendi. Görüntülerde, Yozgat kent merkeziyle bütünleşen Çamlık Milli Parkı’nın kar altında bembeyaz kaldığı görüldü. Doğal dokusu ve şehirle olan uyumuyla dikkat çeken alan, kış mevsiminde de ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Kar yağışı sonrası manzaranın tadını çıkarmak için Çamlık Milli Parkı’na gelen vatandaşlardan Hatice Kara, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Yozgat Milli Parkımız Çamlık’ta güzel bir kar yağışı oldu. Biz de çaylarımızla bu kar yağışı sonrasındaki manzaranın tadını çıkarmaya geldik. Bu manzaranın güzelliklerini görmeleri için herkesi buraya davet ediyoruz."

Yoğun kar yağışıyla birlikte doğa ve şehir siluetinin birleştiği Çamlık Milli Parkı, kış aylarında da Yozgat’ın önemli cazibe merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır