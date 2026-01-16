HABER

Türkiye’yi terk eden hamsinin yolu gözleniyor

Türk balıkçılar, Karadeniz’in geç soğuması nedeniyle Gürcistan’a kaçan hamsinin yolunu gözlüyor.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atıf Malkoç, denizlerdeki av sezonunu, 2025 avcılığı ve beklentileri hakkında açıklamalarda bulundu. Mevsimlerin değişmesi nedeniyle hamsilerin de kafasının karışık olduğunu belirten Malkoç, Gürcistan’a göç eden hamsilerin tekrar Türk karasularına dönmesini beklediklerini dile getirdi.

"Hamsinin kafası karışık"
"Hamsinin de kafası karışık" diyen Malkoç, Karadeniz’in geç soğumasının avcılığı olumsuz etkilediğini vurgulayarak, "Bir ay kadar bir gecikme yaşandı. Hava daha erken soğusaydı hamsi çok daha fazla avlanırdı. Şu an sürüler Gürcistan-Abhazya hattında. Havalar yeni yeni soğuyor. Hamsinin geri dönmesine yüzde 50 ihtimal veriyoruz. Bu sezon sürüler sıcaklık nedeniyle toplanmadı, dağınık gitti ve kıyıya 50 milden fazla yaklaşmadı. Umutla bekliyoruz. Hamsi gelmezse balıkçı zor durumda kalır" dedi.
Bu sezon hamsinin bol olmasına rağmen piyasanın oluşmadığını dile getiren Malkoç, fiyatların tarihin en düşük seviyelerine gerilediğini belirterek, "Bu yıl hamsi 20 TL’ye kadar düştü. Daha önce böyle bir tablo yaşanmadı. Balık boldu ama para etmedi" diye konuştu.
Hamsi avcılığında uygulanan kotanın etkili olmadığını da savunan Malkoç, avcı sayısının fazlalığının piyasayı olumsuz etkilediğini vurguladı. Palamut sezonunun zayıf geçmesiyle tüm av baskısının hamsiye yöneldiğini belirten Malkoç, "Türkiye’deki tüm av takımları Karadeniz’de hamsi avladı. Marmara’da lamba yasağı olduğu için Ege ve Akdeniz’den de tekneler Karadeniz’e geldi. Herkes yüzlerce kasa hamsi tutunca piyasa çöktü. Kota var ama avlanan tekne sayısı çok fazla olduğu için etkisi olmadı" şeklinde konuştu.
Palamudun olmadığı, istavridin boylanmadığı ve mezgidin yüzeye çıkmadığı bir sezonda hamsiyle ayakta kalan Karadeniz balıkçıları, Gürcistan’a göç eden sürülerin yeniden Türkiye kıyılarına dönmesini umutla bekliyor.

Kaynak: İHA

