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Turuncu kategoride aranıyordu! Terörist Özgür Altun İstanbul'da yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti’nde (ISKP) üst düzey yönetici olduğu belirlenen ve İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde 'Turuncu Kategori’de aranan Özgür Altun, İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Terörist Özgür Altun, 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Turuncu kategoride aranıyordu! Terörist Özgür Altun İstanbul'da yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında soruşturma yürütülen ve İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde 'Turuncu Kategori'de aranması olan Özgür Altun, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Altun'un DEAŞ Silahlı Terör Örgütü’nün sözde Horasan Vilayeti (ISKP) içerisinde üst düzey yönetici olarak faaliyet gösterdiği, örgütün medya organlarında yöneticilik yaptığı, örgüte katılmak isteyen şahıslara aracılık ederek vize temini ve maddi destek sağladığı, yine bahse konu örgüt adına açılan kripto hesaplara erişim sağlayarak örgüt mensuplarına finansman aktardığı, illegal yollarla DEAŞ’ın sözde Horasan Vilayeti’ne geçiş yaptığı ve örgütün yurtiçi ile yurtdışındaki eylem hedeflerini belirleyerek terörist saldırılara teşvik ettiği belirlendi.

TUTUKLANDI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından İstanbul Havalimanı’nda yakalanan Özgür Altun, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüpheli Özgür Altun, 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

04 Haziran 2025
04 Haziran 2025

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Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul DEAŞ
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