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TÜSİAD başkanlarına yeni iddianame! Serbest kalmışlardı, şimdi para cezası isteniyor: "Bulundukları konumdan faydalandılar"

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Arif Aras, haklarında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından başlatılan soruşturmada yurt dışı çıkış yasağıyla serbest kalmıştı. İki isim hakkında "zincirleme şekilde ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan yeni bir iddianame hazırlandı. Turan ve Aras'ın adli para cezasına çarptırılması talep edildi.

TÜSİAD başkanlarına yeni iddianame! Serbest kalmışlardı, şimdi para cezası isteniyor: "Bulundukları konumdan faydalandılar"

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir iddianame hazırladı. İddianamede, Turan ve Aras'ın içeriğini bilmedikleri siyasi, hukuki, adli ve idari olaylar ile ilgili değerlendirmede bulundukları anlatıldı. Savcılık, Aras ve Turan'ın 50 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılmasını talep etti. Aras ve Turan 20 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

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Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras

ŞÜPHELİLERİN PEK ÇOK SORUŞTURMADA ALGI OLUŞTURDUKLARI BELİRTİLDİ

İddianamede, şüpheliler Turan ve Aras'ın Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın olayı ile ilgili, depremlerle ilgili, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde oluşan heyelan ile ilgili, bazı belediye başkanları ile ilgili, belediye başkanlarının yerlerine kayyum atanması ile ilgili, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ilgili, menajer Ayşe Barım ile ilgili ve İBB'i görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili hukuki konularda algı oluşturduklarını, toplumda endişe ve güvensizlik ortamının olduğunu, hukukun üstünlüğü ve bağımsız yargıya vurgu yaparak devam eden soruşturmalarda adil yargılanma ilkesi ve hukukun üstünlüğüne uyulmadığını söyledikleri kaydedildi.

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YANILTICI BİLGİLERİ BULUNDUKLARI KONUMLARINDAN FAYDALANARAK GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ AKTARILDI

Şüphelilerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik güven probleminin oluştuğunu söylediklerinin aktarıldığı iddianamede, yürütülen soruşturma ve tahkikatlarda yargı görevini yürüten savcı, hakim, bilirkişi ve tanıkların her türlü etkiden uzak olarak görevlerini yerine getirmelerini etkiledikleri, bu şekilde yargı görevi yapanların kamuoyu karşısında yansızlığını koruyabilmesini de engelledikleri, soruşturma veya yargılamaya konu uyuşmazlıkla ilgili kanıtların değerlendirilmesi ve vicdani kanaatin oluşturulmasını her türlü etkiden arınmış bir ortamda gerçekleşmesini engelledikleri, ayrıca telkin ve yönlendirici mahiyetteki yanıltıcı ve yanlış içerikli bilgileri ekonomi alanında bulunduğu konumu, kariyeri ile birçok üyesi bulunan derneğin başkanlık makamında bulunmasından sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle gerçekleştirdikleri belirtildi.

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HUKUKİ KONULARDA YARGI GÖREVLERİNİ YAPANLARI MANİPÜLE ETMEK AMACIYLA GERÇEĞE AYKIRI VE YANILTICI BİLGİLER VERDİKLERİ KAYDEDİLDİ

İddianamede, şüpheliler Turan ve Aras'ın sözlerinin düşünce ve ifade özgürlüğü açıklama sınırlarını aştığı, sözlerinin haber ya da bilgi verme hakkı kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, hukuksuzluk ve güven problemi olduğuna ilişkin kamu barışını bozan bilgiler verdikleri, hukuki konularda yargı görevlerini yapanları manipüle etmek amacıyla gerçeğe aykırı ve yanıltıcı bilgiler verdikleri, öte yandan toplumun barış esasına dayalı hukuki güvenlik zemininde ülkede yaşadıklarına dair duyguyu zedeledikleri aktarıldı.

ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILMALARI TALEP EDİLDİ

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Mehmet Ömer Arif Aras ve Orhan Turan'ın zincirleme şekilde ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' 50 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame, Turan ve Aras'ın İstanbul 28.Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen ve haklarında zincirleme şekilde ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçundan 1 yıl 10 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen dava dosyasıyla irtibatlı olduğu gerekçesiyle aynı mahkemeye gönderildi.

NE OLMUŞTU?

İlk Soruşturma, TÜSİAD’ın 13 Şubat’ta yapılan genel kurulundaki konuşmalardan sonra başlatıldı.

Toplantıda TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras son dönemde yaşanan gelişmelerin toplumda derin endişe yarattığını belirtmişti.

TÜSİAD Başkanı Turan, genel kuruldaki konuşmasında, “Hukukun üstünlüğü tesis edilmeden ne iç ne de dış sorunları çözebiliriz.” ifadelerini kullanmıştı.

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AK PARTİLİ İSİM "ŞIK DEĞİLDİR" DEMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Orhan Turan’ı ziyaret eden AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, Ekonomim'e yaptığı açıklamada “Ekonomi Bakanlığım zamanında bizim sanayicimiz, ihracatçımız, iş dünyamızın temsilcileri dünyayı rahat dolaşsın, Avrupa’ya rahat seyahat etsin diye AK Parti hükümetinin o yeşil pasaportu veren bakanıyım ben. TÜSİAD Başkanı'nın mevcutlu bir şekilde ifadeye götürülmesi şık değildir” demişti.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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TÜSİAD TÜSİAD Başkanı Orhan Turan
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