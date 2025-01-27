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  4. Tutuklanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve itfaiye müdür vekilinin ifadeleri ortaya çıktı: "Yazışma bana gelene kadar haberim olmamıştı"

Tutuklanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve itfaiye müdür vekilinin ifadeleri ortaya çıktı: "Yazışma bana gelene kadar haberim olmamıştı"

27.01.2025 19:24
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27.01.2025 19:24
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Grand Kartal Otel'deki yangın faciasına ilişkin tutuklanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Coşkun'un ifadelerine ulaşıldı. Başkan Yardımcısı Gülener ifadesinde "Yapılan denetimden yazışma bana gelene kadar haberim olmamıştı. Ancak geri çekilme dilekçesi verildiğini gördüğümde dikkatimi çekmişti. İtfaiye Müdürü, 'İtfaiye raporu için başvurmuşlardı. İkinci bir dilekçeyle başvurularını geri çekiyorlar' dedi. Dilekçeyi iptal edeceklerini söyledi" şeklinde konuştu.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Gülener, savcılıktaki ifadesinde, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, AR-GE Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları Müdürlüğünün kendisine bağlı olduğu, dış yazışmalarda belediye başkan yardımcısının, iç yazışmalarda ise müdürlerin gerekli imzaları attığı bilgisini verdi.

AA-20250121-36815896-36815893-KARTALKAYA_KAYAK_MERKEZINDE_BIR_OTELDE_YANGIN_CIKTI

Gülener, dilekçeleri, Akıllı Kent Otomasyon Sistemi (AKOS) üzerinden görebildiğine değinerek, şöyle devam etti:

"Yangın güvenliği denetleme başvuru dilekçesi yazı işleri müdürlüğüne giriş yapar. Yazı işleri, ilgili müdürlüğe gönderir. Müdürlük bunu ilgili birime havale eder. Bu talepler de yazı işleri müdürlüğü tarafından itfaiye müdürlüğüne havale edilir. Dilekçe geldiğinde benim haberim olmaz. İlgili birime havale edilir. Denetimden sonra da benim haberim yoktur ancak belediyede yazışmaların olduğu sistem olan AKOS'a yazışma düştüğünde ben oradan bakıp görebilirim. Müdürlerin ne havale ettiğini silsilenin sonunda görebilirim.
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Grand Kartal Otel'e ilişkin itfaiye müdürlüğünün yapmış olduğu denetiminden, yazışma bana gelene kadar haberim olmamıştı. Ancak dilekçenin geri çekildiğini, geri çekilme dilekçesi verildiğini gördüğümde dikkatimi çekmişti. İlgili müdür, yani İtfaiye Müdürü bana bu konuyu anlattı. İlk dilekçenin neden iptal edildiği hususu dikkatimi çektiği için itfaiye müdürüne durumu sordum. İtfaiye Müdürü bana, 'İtfaiye raporu için başvurmuşlardı. İkinci bir dilekçe ile başvurularını geri çekiyorlar' dedi. Ben de 'Yapmamız gereken nedir?' dedim. O da dilekçeyi iptal edeceklerini söyledi."

"OTEL SAHİPLERİNİ YAKINDAN TANIMAM"

Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ile konuya ilişkin telefonda görüştüğünü ve kendisinden evraka bakmasını rica ettiğini anlatan Gülener, bunun, dilekçenin verilmesinden sonra yapılabileceği ve dilekçelerde kendilerine başvurulmasının rutin bir iş olduğunu aktardı.

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Önceden uygunsuzluk raporu düzenlenip düzenlenmediğini hatırlamadığını savunan Gülener, talep üzerine yapılan denetimlerde eksiklik geldiğinde uygunsuzluk raporunu talep edene teslim ettiklerini, Grand Kartal Otel sahiplerini yakından tanımadığını ve dostluğunun, arkadaşlığının olmadığını anlattı.

Gülener, kendisine bağlı birimlerde denetim yetkisinin evrak üzerinde olmadığını ancak ilgili idareye giderek fiili denetim yaptığını belirtti.

Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde de savcılıktaki beyanlarını kabul ve tekrar eden Gülener, şunları kaydetti:

"Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum ve tarafıma isnat edilen bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçunu anlamamaktayım. 25 yıldır devlet memuru olarak görevimi başarılı olarak yerine getirmekteyim. Evimde arama dahi yapıldı. Gerek belediye olarak gerekse sorumlu olduğum birimler tarafından dosyaya tüm belgeler sunuldu. Tüm deliller toplandı. Delil karartma şüphem bulunmamaktadır. Bununla birlikte yakın zamanda akciğerime pıhtı atma da dahil birçok önemli rahatsızlıktan dolayı tedavi görmekteyim. Buna dair e-Nabız çıktısı sunuyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ederim."

İTFAİYE MÜDÜR VEKİLİ COŞKUN'UN İFADESİ

Dosya kapsamında tutuklanan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ise Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde, savcılıkta verdiği ifadelerini kabul ve tekrar ettiğini belirtti.

İfadelerine ekleyeceği yeni bir husus bulunmadığını aktaran Coşkun, "Ancak belirtmek isterim ki olay yerine biz vardık. Tüm ekip olarak üzerimize düşen kurtarma eylemlerinde bulunduk. Onlarca insanımızın da kurtulmasına vesile olduk. Üzerimize atılı olan bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçunu kabul etmiyorum. Zira buna dair somut bir delil ibrazı tarafıma yapılmamıştır. Bu aşamada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ederim." savunmasında bulundu.

İTFAİYE PERSONELİ İRFAN ACAR'IN İFADESİ

İtfaiye personeli İrfan Acar da Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde, savcılık ifadelerini kabul ve tekrar ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ben bana görev tevdi edildiğinde yanlış hatırlamıyorsam 13 katlı bir binanın bütün eksikliklerini kalem kalem tespit ederek ilgili birime bildirdim. Bundan sonra bana bu şekilde suç isnadını kabul etmiyorum. Zira benim herhangi bir şekilde görevimi savsaklamak gibi bir durumum olmamıştır. Üzerime atılı suçlamaları reddediyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ederim." (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu kartalkaya kayak merkezi Grand Kartal Otel
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Kültür ve Turizm Bakanı, tristik oteller sahibi. Hala görevde….
@nermuz94 kültür ve turizm bakanı kadar başına taş düşsün. kültür ve turizm bakanını savunmuyorum, ancak bazı suçlular belgeleri ile ortaya çıktığı halde bir tek söz yok. başınızı kuma gömmüşsünüz, bir kesime odaklanmışsınız. yazıklar olsun.
Bolu belediye başkanı diyor ki benim yardımcım hata yapmıştır
@nermuz94 sizinde derdiniz başka
@nermuz94 eee ne yapalım bu düzeni isteyenler vardı ve istedikleri oldu kendileri ile gurur duyuyorlardır
@nermuz94 onlara bir şey olmaz olmadıda hiç bir zaman yeni hayatlar var daha söndürülmesi gereken ihmal edilmesi gereken
ısı belediyeye yıkıp kurtaracaklar kendilerini
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