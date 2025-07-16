HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Tutuklanan Şile Belediye Başkanı Kabadayı görevden uzaklaştırıldı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, İçişleri Bakanlığınca görevden geçici olarak uzaklaştırıldı.

Tutuklanan Şile Belediye Başkanı Kabadayı görevden uzaklaştırıldı!
Cansu Akalp

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesi'ne yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.

GÖREVDEN GEÇİCİ OLARAK UZAKLAŞTIRILDI!

Rüşvet soruşturmasında tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, görevden geçici olarak uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri'nin açıklaması şöyle;

Tutuklanan Şile Belediye Başkanı Kabadayı görevden uzaklaştırıldı! 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Duran: 15 Temmuz direnişi köklü bir dönüşümün miladı olmuşturDuran: 15 Temmuz direnişi köklü bir dönüşümün miladı olmuştur
Sosyal medyadaki karpuz tartışmalarına Adana'dan cevap Sosyal medyadaki karpuz tartışmalarına Adana'dan cevap

Anahtar Kelimeler:
Şile belediye Özgür Kabadayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İndirimli etiketlerdeki gizli oyun: Kandırılabilirsiniz!

İndirimli etiketlerdeki gizli oyun: Kandırılabilirsiniz!

Alevler büyüyor... Köyler boşaltıldı, bir kişi gözaltına alındı

Alevler büyüyor... Köyler boşaltıldı, bir kişi gözaltına alındı

'Mourinho varsa yokum' dedi! Ezeli rakibe gidiyor...

'Mourinho varsa yokum' dedi! Ezeli rakibe gidiyor...

Faladdin ve Binnaz uygulamalarına operasyon!

Faladdin ve Binnaz uygulamalarına operasyon!

Adnan Oktar'ın son hali! Fotoğrafı paylaşıldı

Adnan Oktar'ın son hali! Fotoğrafı paylaşıldı

Lvbel C5'in tahliyesi için rüşvet iddiası! HSK harekete geçti

Lvbel C5'in tahliyesi için rüşvet iddiası! HSK harekete geçti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.