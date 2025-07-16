Tutuklanan Şile Belediye Başkanı Kabadayı görevden uzaklaştırıldı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesi'ne yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, görevden geçici olarak uzaklaştırıldı.
İçişleri Bakanlığı, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
İçişleri'nin açıklaması şöyle;
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