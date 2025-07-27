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Tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı

Hakkındaki 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, yurt dışı dönüşünde gözaltına alındı.

Tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı
Melih Kadir Yılmaz

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Tutuklu bulunan Muhittin Böcek in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı 1

OĞLU VE GELİNİ YURT DIŞINDAYDI

5 Temmuz'da Muhittin Böcek ile Zeynep Kerimoğlu gözaltına alınırken, Mustafa Gökhan Böcek'in ise eşi Zuhal ve 1 yaşındaki oğlu Muhittin Aslan Böcek ile yurt dışında olduğu öğrenildi.

Tutuklu bulunan Muhittin Böcek in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı 2

TUTUKLANIP GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, Zeynep Kerimoğlu ise yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı. Böcek, daha sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

BÖCEK'İN GELİNİ YURT DIŞI DÖNÜŞÜNDE GÖZALTINA ALINDI

Gökhan Böcek ile 2024'te dünyaevine giren Zuhal Böcek, yurt dışı dönüşünde gözaltına alındı. Zuhal Böcek hakkında, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması' suçlamasıyla soruşturma yürütülüyor. Diğer şüpheli Gökhan Böcek'in halen yurt dışında olduğu kaydedildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muhittin Böcek Gözaltı
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