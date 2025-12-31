HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tutulduğu Atlantik Okyanusu'ndan Erzincan'a getirildi! Vatandaşların ilgi odağı oldu

Erzincan'daki Atlantik Okyanusu'nda tutulan daha sonra Erzincanlı bir balıkçı tarafından tezgahına getirilen 287 kilogram ağırlığındaki orkinos balığı vatandaşların ilgisini çekti.

Tutulduğu Atlantik Okyanusu'ndan Erzincan'a getirildi! Vatandaşların ilgi odağı oldu

Atlantik Okyanusu'nda bir balıkçı teknesinin ağına takılan yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve 287 kilogram ağırlığında orkinos, Erzincanlı bir balıkçı tarafından tezgahına getirildi.

Balıkçı tezgahında sergilenen dev orkinos vatandaşların ilgi odağı oldu.

Tutulduğu Atlantik Okyanusu ndan Erzincan a getirildi! Vatandaşların ilgi odağı oldu 1

Bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla balığın fotoğrafını çekti.

Kentte yaklaşık 15 yıldır balıkçılık yapan Çağdaş Şimşek, orkinos balığının Atlantik Okyanusu'nda tutulduğunu söyledi.

Balığı Samsun'dan getirerek Erzincan halkına sergilediklerini belirten Şimşek, siparişleri aldıkları orkinosun kilosunu 600 liradan satacaklarını anlattı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bilecik’te yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkol denetimiBilecik’te yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkol denetimi
Hatay'da feci kaza! Cipin çarptığı yaya hayatını kaybettiHatay'da feci kaza! Cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
balık Erzincan atlantik okyanusu orkinos
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.