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Tütün işletmesinde korkutan yangın

Adıyaman’da bulunan bir tütün işletmesinde çıkan yangın korkuttu.Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Battal Höyük Köyü yakınlarında bulunan bir tütün işletmesinde yangın çıktı.

Tütün işletmesinde korkutan yangın

Adıyaman’da bulunan bir tütün işletmesinde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Battal Höyük Köyü yakınlarında bulunan bir tütün işletmesinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda iş yerinde hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tütün işletmesinde korkutan yangın 1

Tütün işletmesinde korkutan yangın 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
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