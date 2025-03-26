Tuzak kurarak keklik avlayan iki kişiye 176 bin 510 lira para cezası

İlçeye bağlı Akçay bölgesinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Akçay Jandarma Karakolu ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Allahuekber Dağları Milli Parkı Şefliği personelince koruma kontrolü faaliyeti gerçekleştirildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada, tuzak kurarak kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 2 kişiye, 176 bin 510 lira ceza uygulandı.

DOĞAYA SALINDILAR

DKMP personelince tuzak malzemeleri ve 26 kınalı kekliğe el konuldu. Keklikler daha sonra ekiplerce doğaya salındı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır