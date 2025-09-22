Tuzluca Kaymakamı Yılmaz’dan Özel Harekat Polislerine ziyaret

Iğdır’ın Tuzluca İlçe Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, ilçede görev yapan Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne bağlı Özel Harekat Polislerini ziyaret etti.

Kaymakam Yılmaz, güvenlik güçleriyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Polislerin görev başındaki özverili çalışmalarını takdirle karşılayan Yılmaz, güvenlik güçlerine başarı dileklerinde bulundu. Ziyaret sırasında Kaymakam Yılmaz, emniyetin ve huzurun tesisi için fedakarca görev yapan tüm güvenlik güçlerine teşekkür ederek her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

(İHA)