Üç hafta önce 60 çuval çöp toplanan caddeden bu sefer 80 çuval çöp çıktı

Temiz bir ilçe için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kepez Belediyesi, ilçenin dört bir yanında temizlik faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, mahalle, sokak ve caddelerin yanı sıra parklarda da temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çankaya Mahallesi Ali Uyaroğlu Caddesi çevresinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Bölgede yürütülen temizlik seferberliği kapsamında, vatandaşlar tarafından çevreye bırakılan cam şişeler, teneke kutular, karton, kağıt, poşet ve benzeri atıklar titizlikle toplandı. Özellikle akşam saatlerinde Antalya manzarasını izlemek için bölgeye gelenlerin bıraktığı cam şişe ve teneke atıklarının yoğunluğu dikkat çekti. Temizlik çalışması 10 kişilik ekiple 3 saatte tamamlandı. Üç hafta önce 60 çuval çöp toplanan bölgeden bu sefer 80 çuval çöp çıktı.

"Daha temiz bir Kepez için el ele"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, belediye olarak temiz bir çevre için büyük bir titizlikle çalıştıklarını belirterek, çevre duyarlılığına dikkat çekti. Başkan Kocagöz, "Antalya’nın geleceği olan Kepez’imizde hizmet çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. En büyük amacımız çocuklarımıza daha temiz daha sağlıklı bir çevre bırakmak. Çocuklarımızın güvenle oynadığı sizlerin keyifle vakit geçirdiği parkları, yolları ve caddeleri korumak hepimizin sorumluluğudur. Elbette bu sorumluluğun en büyüğü belediye olarak bizlere düşüyor. Ancak çevremizi hep beraber temiz tutarsak, Kepez’imizi daha güzel yarınlara taşıyabiliriz" dedi.

