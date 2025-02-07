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  4. Uçakla giriş yapmış! Denizli'de yabancı uyruklu bir kişinin midesinden 219 paket uyuşturucu çıktı

Uçakla giriş yapmış! Denizli'de yabancı uyruklu bir kişinin midesinden 219 paket uyuşturucu çıktı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
07.02.2025 17:35
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İlginç olay Denizli'de yaşandı. Uçakla seyahat eden yabancı uyruklu yolcunun midesinden 219 paket halinde 1 kilo 144 gram skunk, 178 gram metamfetamin, 90 uyuşturucu hap ve 7 gram Afyon sakızı çıktı. Şüpheli ile alıcı, operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

Uçakla giriş yapmış! Denizli'de yabancı uyruklu bir kişinin midesinden 219 paket uyuşturucu çıktı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Şubat'ta Çardak Havalimanı'na inen yabancı uyruklu kişinin uyuşturucu taşıdığını belirledi. Takibe alınan şüpheli, uyuşturucu maddeyi teslim edeceği yabancı uyruklu alıcı ile buluştuğu sırada operasyonla yakalandı.

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219 PAKET UYUŞTURUCU

Şüpheli ile alıcı, gözaltına alındı. Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülüp, röntgeni çekilen yabancı uyruklu şüphelinin midesinden 219 paket halinde 1 kilo 144 gram skunk, 178 gram metamfetamin, 90 uyuşturucu hap ve 7 gram Afyon sakızı çıktı. Paketteki uyuşturucular doğal yollarla çıkartılırken, 2 şüpheli işlemlerinin ardından tutuklandı.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Denizli Mide‎ uyuşturucu
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