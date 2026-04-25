Uçakla yolculuk yapacaklar dikkat! Artık yasaklandı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) uçuş güvenliğini tehlikeye sokan taşınabilir şarj cihazların (powerbank) uçaklarda şarj edilmesinin yasaklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada "Her bir kişinin taşıyabileceği taşınabilir batarya sayısı en fazla iki adetle sınırlandırılmıştır." denildi.

SHGM resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, uçuş operasyonlarında taşınabilir bataryalar ile ilgili olarak havayoluyla tehlikeli maddelerin emniyetli taşınması için teknik talimatlarda değişikliğe gidildiği duyuruldu. Yayımlanan uçuş operasyon direktifine göre ilgili değişikliğin 27 Mart 2026 tarihinde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) konseyi tarafından 'Hava Yoluyla Tehlikeli Maddelerin Emniyetli Taşınması' için teknik talimatlarında değişiklik yapıldı.

"ŞARJ EDİLMESİ YASAKLANDI"

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Söz konusu değişiklik kapsamında, hava aracında taşınabilir bataryaların (powerbank) şarj edilmesi yasaklanmıştır. Her bir kişinin taşıyabileceği taşınabilir batarya sayısı en fazla iki adetle sınırlandırılmıştır. Hava aracında taşınabilir elektronik cihazları (PED) şarj etmek için taşınabilir bataryaların kullanılması tavsiye edilmektedir. Söz konusu kısıtlamalar, operasyonel gereklilikleri yerine getirmek amacıyla ekip üyeleri tarafından taşınan taşınabilir bataryalar için geçerli olmamakla beraber ekip üyeleri tarafından kişisel kullanım amacıyla taşınan taşınabilir bataryalar için geçerlidir" denildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Sivas! 2 katlı müstakil ev yan yattıYer: Sivas! 2 katlı müstakil ev yan yattı
Sami Yusuf Türkiye'de konser verecek! Tarihler belli olduSami Yusuf Türkiye'de konser verecek! Tarihler belli oldu

